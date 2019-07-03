FİNANS

Birleşik Krallık / FCA kripto para türev ürünlerinin yasaklanmasını önerdi

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Temmuz (DHA)

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlülerEkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Mersin'den Alman otomotiv devine çağrıMersin'den Alman otomotiv devine çağrı
Akbank Private Banking'e "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" ÖdülüAkbank Private Banking'e "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" Ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Başkasının borcunu ödeyebilirsiniz

Başkasının borcunu ödeyebilirsiniz

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı ne kadar olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DFDS Akdeniz İş Birimi’nin başına Lars Hoffman atandı

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin başına Lars Hoffman atandı

Mersin'den Alman otomotiv devine çağrı

Mersin'den Alman otomotiv devine çağrı

Akbank Private Banking'e "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" Ödülü

Akbank Private Banking'e "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" Ödülü

BTSO Başkanı Burkay: Alman otomotiv deviyle yatırım için görüşmemiz oldu

BTSO Başkanı Burkay: Alman otomotiv deviyle yatırım için görüşmemiz oldu

Junioshow Fuarı kapılarını açtı

Junioshow Fuarı kapılarını açtı

“Enflasyondaki düşüşün sebebi baz etkisi ve talep daralması”

“Enflasyondaki düşüşün sebebi baz etkisi ve talep daralması”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.