FİNANS

Birleşik Krallık hava sahasını Boeing 737 MAX 8 uçaklarına yasakladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart (DHA)

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