Birleşik Krallık Havayolları’nın ikramı Do&Co’ya emanet

Tolga Özbek / İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Havayolları British Airways’in Londra Heathrow çıkışlı tüm ikram operasyonu, Attila Doğudan’ın sahip olduğu Do&Co tarafından yapılacak.
Londra Heathrow Havalimanı’ndaki tüm mutfak operasyonunu devralacak Do&Co, şirketin dünyaya gerçekleştirdiği tüm Birleşik Krallık çıkışlı ikramlarını hazırlayarak uçaklara yükleyecek. Anlaşma 10 yıl geçerli olacak. Do&Co, British Airways'in tüm mutfaklarını Nisan 2020'ye kadar teslim alacak.
Viyana merkezli olan Do&Co, 2007’de Türk Hava Yolları ile ortaklaşa Turkish Do&Co şirketi kurarak pazarda büyümesini hızlandırmıştı. THY ile birçok ödüle imza atan Do&Co, İstanbul Yeni Havalimanı’na geçilmesiyle birlikte de THY ile çalışmayı sürdürecek.
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