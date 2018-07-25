Birleşik Krallık / Raab: Brexit müzakelerini hızlandırma zamanı geldi

İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği'ne Brexit müzakerelerini hızlandırma zamanının geldiği uyarısı yaptı.

Raab Parlamento komitesinde yaptığı konuşmada, "Eğer Avrupa Birliği, İngiltere'nin birlikten ayrılması konusunda Ekim ayına kadar bir anlaşmaya ulaşmak istiyor ise, İngiliz hükümetinin yayınladığı pozisyon belgesi, white paper tarafından ortaya konan önerilere yanıt vermeli" dedi.

Önümüzdeki haftalarda müzakereler için enerjiye ihtiyaçları olduğunu belirten Raab, "Eğer bu enerjiyi alabilir ve esneklik, pragmatizm sağlanır ise bir anlaşmaya varabiliriz" dedi.

Raab, Birleşik Krallık ile AB'nin gelecekteki ticari ilişkileri konusunda, 2019 Mart ayına kadar tam bir anlaşmaya varmalarının "zorlu" olacağını vurguladı.

Raab, "Mart 2019'a kadar tam bir anlaşmaya varmanın zorlu olacağını düşünüyorum, ancak bunun için buradayım" diye konuştu.

