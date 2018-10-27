Birleşik Krallık şirketlerinin gözü Türkiye pazarında

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Türkiye - Birleşik Krallık Ticaret Elçisi Lord Janvrin, "Türkiye ve Birleşik Krallık, bazı yöntemlerle çalışabilirler. İki ülke şirketlerinin birlikte çalışabileceği alanlardan biri üçüncü ülkelerde işbirliği yapmak. Bu tarz iş birlikleri büyük potansiyel barındırıyor." dedi.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Janvrin, "Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler konusunda uzun dönemli bir ilişki olacağını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından hazırlanan ticari rakam hedefleri tutturuldu. 2017 yılının başında 20 milyar dolarlık ticarete ulaşılmıştı. Şu anda bu rakam 23 milyar dolara yükseldi." diye konuştu.

Bunun Birleşik Krallık için önemli bir ticari ilişki olduğunu ifade eden Janvrin, Birleşik Krallık şirketlerinin Türkiye pazarına uzun vadede yoğun bir ilgisi olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin birçok alanında uzman kişinin bulunduğu genç ve büyük bir ülke olduğunu söyleyen Janvrin, "Birlikte çalışabileceğimiz büyük alanlar var. Türkiye'de uzun zamandan beri faaliyet gösteren birçok büyük Birleşik Krallık şirketi bulunuyor. Büyük şirketlerin Türkiye'de yatırım yapması için hem onlarla görüşüyoruz hem de Türkiye'de organizasyonlarla birlikte konferanslar düzenliyoruz. İki ülke bazı yöntemlerle çalışabilirler. Türkiye ve Birleşik Krallık şirketlerinin birlikte çalışabileceği alanlardan biri, üçüncü ülkelerde iş birliği yapmak. Bu tarz iş birlikleri büyük potansiyeller barındırıyor." ifadelerini kullandı.