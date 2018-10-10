Birleşik Krallık Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili acil yanıt istedi

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık, Suudi Arabistan'dan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili acil yanıt istedi.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ile konuyu telefonda görüştü. Hunt, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi ile de konuyu görüşmek üzere bir araya geldiğini duyurdu.
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