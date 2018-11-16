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"Birleşik Krallık-Türkiye İslami Finans Teknolojisi Forumu"

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul AŞ Araştırma ve İş Geliştirme Direktörü Recep Bildik: - “İslami finansmanın yoksullukla mücadelede kullanılabilecek çok güçlü bir enstrüman olduğuna da inanıyoruz” - Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Refah Bölümü Başkanı Nicholas Cannon: - “Türk ekonomisi son 6 ay içinde yaşananlar ışığında şunu gösterdi ki son derece güçlü, sağlam yapılandırılmış bir finans sektörüne sahip” - TheCityUK Uluslararası Strateji Danışmanı Wayne Evans: - “Yakın zamanda fark ettik ki Türkiye’deki katılım bankacıları da İslami finans teknolojisi uygulamalarını ve bu alandaki yeni şirketleri destekleme konusunda Birleşik Krallık’takilerle karşılaştırıldığında etkin çalışmalar yürütüyor”

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ Araştırma ve İş Geliştirme Direktörü Recep Bildik, “İslami finansmanın yoksullukla mücadelede kullanılabilecek çok güçlü bir enstrüman olduğuna da inanıyoruz.” dedi.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde, Borsa İstanbul ve TheCityUK iş birliğiyle "Birleşik Krallık-Türkiye İslami Finans Teknolojisi Forumu" gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Borsa İstanbul AŞ Araştırma ve İş Geliştirme Direktörü Recep Bildik, özellikle Müslüman ülkelerde banka hizmetlerinden yeterli olarak yararlanmayan nüfusun hala çok yüksek olduğunu belirterek, Müslüman nüfusun önemli bir kısmının hala banka hesabı olmadığını, aslında bu açıdan önemli bir fırsattan da bahsedildiğini kaydetti.

Bildik, dünya genelinde bilişim yatırımı, sürdürülebilir ve toplumsal sorumluluğu ön plana alan yatırımların yükselen bir trend olduğunu aktararak, bu kavramların aslında İslami finans ile de örtüştüğünü söyledi.

İslami finansman ürünlerinin başka uluslararası kurumsal yatırımcılardan da ilgi gördüğüne işaret eden Bildik, “İslami finansmanın yoksullukla mücadelede kullanılabilecek çok güçlü bir enstrüman olduğuna da inanıyoruz. Tutarlı şekilde kurgulanıp, kullanıldığına BM’nin Sürdürülebilir ve Yoksullukla Mücadele programları çerçevesinde elimizi güçlendirebilecek, öz sermaye tabanlı, risk paylaşımını temel alan ve aktiflerin temel alındığı niteliklerle kurgulanan ürünler geliştirilebilir. İslami finansman ve buradaki enstrümanların gelir eşitliğini de geliştirecektir.” diye konuştu.

Bildik, katılım bankacılığının geleceğe dönük önemli bir potansiyel barındırdığını aktararak, Borsa istanbul olarak İslami finansın gelişimi için yaptıkları faaliyetleri anlattı.

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- “Türk ekonomisi son derece güçlü, sağlam yapılandırılmış bir finans sektörüne sahip”

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Refah Bölümü Başkanı Nicholas Cannon, Türkiye’de finans sektörünün stratejik bir sektör olduğuna inandıklarını belirterek, iki ülke arasında karşılıklı yarar sağlayacak adımların atılabileceğini kaydetti.

Türkiye’nin gelecekteki büyümesi bağlamında önemli açılımlar gördüklerini ifade eden Cannon, “Türk ekonomisi son 6 ay içinde yaşananlar ışığında şunu gösterdi ki son derece güçlü, sağlam yapılandırılmış bir finans sektörüne sahip.” dedi.

Cannon, İstanbul’un finansal açıdan bir mükemmeliyet merkezi olma yolculuğuna tanıklık ettiklerini aktararak, hem Londra’da hem de İstanbul’da finans sektöründe bu işin pratiğini yapanları bu forumda bir araya getirdiklerini söyledi.

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- “Türkiye’deki katılım bankacılığı etkin çalışmalar yürütüyor”

TheCityUK Uluslararası Strateji Danışmanı Wayne Evans ise TheCityUK olarak Borsa istanbul ile birlikteliklerini yürütmeye devam ettiklerini belirterek, “Ortak bir proje kapsamında finans teknolojisi alanında iki ülke arasına ne gibi iş birlikleri gerçekleştirilebilir bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta sektördeki paydaşlarla çalışıyoruz.” diye konuştu.

Program kapsamında Türkiye’yi Birleşik Krallık’taki yasa yapıcılar ve mevzuat koyucularla ilişkisini artırma hedeflerinin olduğuna işaret eden Evans, Türkiye’de İslami finans temsilcileriyle çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Evans, İslami finans teknolojisi bağlamında zekat gibi İslami finans kavramının nasıl uygulamaya konulabileceğini de düşündüklerini ifade ederek, “Bu etkinliğin amacı ticari değil, sadece iki ülkenin iş birliğini optimize etme ayaklarından biri. Yakın zamanda fark ettik ki Türkiye’deki katılım bankacıları da İslami finans teknolojisi uygulamalarını ve bu alandaki yeni şirketleri destekleme konusunda Birleşik Krallık’takilerle karşılaştırıldığında etkin çalışmalar yürütüyor.” diye konuştu.

Dünya nüfusunun yarısının bankacılık hizmetlerinden yararlanamadığına dikkati çeken Evans, banka hizmetlerine erişimin artırılması için finans teknolojisi çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

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