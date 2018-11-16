İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ Araştırma ve İş Geliştirme Direktörü Recep Bildik, “İslami finansmanın yoksullukla mücadelede kullanılabilecek çok güçlü bir enstrüman olduğuna da inanıyoruz.” dedi.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde, Borsa İstanbul ve TheCityUK iş birliğiyle "Birleşik Krallık-Türkiye İslami Finans Teknolojisi Forumu" gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Borsa İstanbul AŞ Araştırma ve İş Geliştirme Direktörü Recep Bildik, özellikle Müslüman ülkelerde banka hizmetlerinden yeterli olarak yararlanmayan nüfusun hala çok yüksek olduğunu belirterek, Müslüman nüfusun önemli bir kısmının hala banka hesabı olmadığını, aslında bu açıdan önemli bir fırsattan da bahsedildiğini kaydetti.

Bildik, dünya genelinde bilişim yatırımı, sürdürülebilir ve toplumsal sorumluluğu ön plana alan yatırımların yükselen bir trend olduğunu aktararak, bu kavramların aslında İslami finans ile de örtüştüğünü söyledi.

İslami finansman ürünlerinin başka uluslararası kurumsal yatırımcılardan da ilgi gördüğüne işaret eden Bildik, “İslami finansmanın yoksullukla mücadelede kullanılabilecek çok güçlü bir enstrüman olduğuna da inanıyoruz. Tutarlı şekilde kurgulanıp, kullanıldığına BM’nin Sürdürülebilir ve Yoksullukla Mücadele programları çerçevesinde elimizi güçlendirebilecek, öz sermaye tabanlı, risk paylaşımını temel alan ve aktiflerin temel alındığı niteliklerle kurgulanan ürünler geliştirilebilir. İslami finansman ve buradaki enstrümanların gelir eşitliğini de geliştirecektir.” diye konuştu.