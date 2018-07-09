Birleşik Krallık yolları elektrikli araç şarj noktalarıyla donatılıyor

Elif Varan / İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık yollarına, elektrikli taşıtlar için yüzbinlerce yeni şarj noktası kuruluyor.

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı, ultra düşük emisyonlu araçların kullanımını artırmak amacıyla, elektrikli araçların şarj edilebilirliklerini, benzinli ya da dizel motorlu araçların yakıt alımlarından daha kolay ve erişilebilir duruma getirmeyi hedefliyor.

Bu hedefe paralel olarak, hükümetin 2040 yılından itibaren uygulamaya koymayı ilan ettiği, yeni benzinli ve dizel otomobil ve kamyonet satışlarına ilişkin yasağına ilişkin daha ayrıntılı bir plan açıklaması bekleniyor.

Elektrikli araçların, 2017 yılının ilk yarısında yüzde 4.2 olan otomobil pazarındaki payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5.5 düzeyine yükseldi.

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı Chris Grayling, "Birleşik Krallık'ın sıfır emisyonlu araçların geliştirilip üretileceği dünyanın en iyi ülkesi olmasını istiyoruz" dedi.

Birleşik Krallık'ta, AA Araştırma şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, 10 sürücüden sekizi, elektrikli araç satın almamalarının nedeni olarak şarj noktalarının eksikliğini gösteriyor.

