Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası WTO üyeliğine hızlı geçişi kabul edilmedi

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği'den (AB) ayrılması (Brexit) sonrası Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyeliği için hızlı prosedür işletilmesi yönündeki talebi kabul görmedi.

Bu durumda, Birleşik Krallık, WTO üyeliği için, üye ülkeler ile uzun sürecek bir müzakere sürecine girmesi gerekecek.

Birleşik Krallık halen WTO üyesi; ancak, bu üyeliğin koşulları AB üyesi olması ile ilişkilendirilmiş durumda. Brexit sonrasında Birleşik Krallık'ın bağımsız bir üye olarak ticaret koşullarının belirlenmesi gerekiyor.

Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liam Fox, WTO üyeliği için hızlandırılmış prosedür taleplerine bir dizi üyenin karşı çıktığına dikkat çekti.

