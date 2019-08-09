Birleşik Krallık/Raab: AB Brexit tutumunu değiştirmelidir

İstanbul, 9 Ağustos (DHA) - Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin AB'den çıkışı (Brexit) konusunda, AB'yi tutum değiştirmeye çağırdı.

Ülkesinin Brexit anlaşmasının koşullarında değişiklik yapılmasının müzakere edilmesi çağrısını yineleyen Raab, bir uzlaşmaya yanaşılmaması durumunda, anlaşmasız Brexit'in sorumluluğunun AB'de olacağı uyarısı yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Raab, Birleşik Krallık hükümetinin AB'den bir anlaşma ile ayrılmak istediğini, ancak AB müzakerecilerinin duruşlarını değiştirmedikleri ortamda, bunu tek başlarına yapamayacaklarına işaret etti ve ekledi:

""Eğer Avrupa Birliği, geri çekilme anlaşmasının değiştirilemeyeceği yönündeki pozisyonunu değiştirmezse, Birleşik Krallık'ın AB'den bir anlaşma olmadan ayrıldığını görmeye karar vermişler demektir; dolayısıyla, bu durum onların üstlenmesi gereken bir sorumluluktur."

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid de, 31 Ekim'de gerçekleşecek Brexit'e odaklanmak için uzun süredir planlanmakta olan kamu harcamalarını gözden geçirme çalışmalarını erteleme kararı aldığını söyledi.

Javid, üç yıllık harcama gözden geçirmesini 2020 yılına kadar ertelediğini belirtirken, bunun yerine sadece 2020-2021 mali yılı için olmak üzere gelecek ay harcama limitleri belirleyeceklerini vurguladı.

Javid, yaptığı açıklamada, 2020 yılı bütçesinin son baharda açıklanacağını ancak bunun için bir tarihin henüz belirlenmediğini de ifade etti.

