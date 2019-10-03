‘Birleşik Krallık’ta Eğitim Günleri’ ile eğitim yolculuğu başlıyor

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - British Council’ın, Birleşik Krallık’taki yükseköğrenim fırsatlarını öğrenci ve velilere doğrudan aktarmak üzere düzenlediği "Birleşik Krallık’ta Eğitim Günleri" ile en saygın üniversiteler, 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da düzenleniyor.

British Council tarafından bu sene 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Birleşik Krallık’ta Eğitim Günleri’, Birleşik Krallık’taki saygın eğitim kurumları ile öğrencileri ve velileri bir araya getiriyor. Birleşik Krallık’tan 20’den fazla üniversite, eğitim fırsatlarını ve burs imkanlarını öğrenci ve velilere doğrudan aktarmak için İstanbul ve Ankara’ya geliyor.

Fairmont Quasar Istanbul’da 19 Ekim Cumartesi günü 11.00

