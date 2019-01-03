Birleşik Krallık'ta imalat sektörü kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor

Gonca Yağcı / İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık'ta imalat sektörü kalifiyeli eleman yetersizliğinde son 30 yılın en kötü dönemini yaşıyor.

Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılından itibaren, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden gelen eleman sayısı 1989 yılından bu yana en düşük seviyede.

Britanya Ticaret Odası'na (BCC) göre, Birleşik Krallık'ta her beş imalatçıdan dört tanesi 2018 yılının son aylarında kalifiyeli işçi bulmakta zorlandığını söyledi.

BCC’nin ülke genelinde 6 bin üretici ile yaptığı araştırmada, imalat sektöründe yüzde 81’inin ve hizmet sektöründeki yüzde 70’inin işe uygun, yetenekli ve tecrübeli eleman bulmakta sıkıntılar yaşadıkları ortaya çıktı.

İmalat sektörü, işçi yetersizliği ile mücadele ederken hizmet sektöründe yer alan bankalar, oteller, restoranlar da eleman bulmakta zorlanıyor.

Brexit ile birlikte AB üyesi ülkelerden Birleşik Krallık'a çalışmak için gelen göçmenlerin sayısında halen düşüş yaşanıyor.

Bununla birlikte Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Sajid Javid, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla Avrupa’dan gelen göçmen sayısını yüzde 80’e kadar düşürmeyi hedefliyor.

Guardian gazetesine göre, Avrupa’dan Birleşik Krallık'a gelen göçmen sayısı son 6 yılın en düşük düzeyinde. Bu düşüşte, Birleşik Krallık'ın para birimi sterlinin dolar karşısında düşmesi de etkili oldu.

