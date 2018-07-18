Birleşik Krallık’ta TÜFE Haziran’da aylık değişmedi, yıllık yüzde 2.3 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık’ta Tüketici Fiyat Endeksi Haziran’da aylık bir değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2.3 oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre;

“Birleşik Krallık’ta çekirdek TÜFE Haziran’da aylık değişmedi, yıllık yüzde 2.3 arttı

“Enflasyondaki artışta doğalgaz, elektrik ve motorlu yakıtlardaki artış, tekstil ve ayakkabı, oyunlar, oyuncaklar ve hobi ürünlerinin fiyatlarındaki düşüş birbirini dengeledi.

“Birleşik Krallık’ta ÜFE Haziran’da yıllık yüzde 3.1 arttı; Mayıs'taki yıllık artış yüzde 3.0 düzeyindeydi.

“Birleşik Krallık’ta Hizmetler ÜFE ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1.4 arttı, Hizmet ÜFE bir önceki çeyrekte yüzde 1.7 olmuştu.

“Hizmet ÜFE ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 arttı, Ocak-Mart döneminde hizmet sektörü üretici fiyatları yüzde 0.6 artmıştı.”

