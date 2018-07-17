Birleşik Krallık'ta ücretlerde büyüme 6 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık'ta ücretlerde büyüme, rekor istihdama karşın Mayıs'ta sona eren üç aylık dönemde son altı ayın en düşüğüne geriledi.
Bu dönemde ortalama haftalık kazançlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 arttı. Önceki dönemde artış oranı yüzde 2.6 olmuştu.
İkramiyeler dışarıda bırakıldında ise ücretler Mayıs'ta sora eren üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 yükseldi.
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