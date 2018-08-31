İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomimiz için ortaya koyduğumuz hedeflere odaklanırken, yaşadığımız sürecin tüm kurumlarımızla sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreç olduğunu unutmamamız gerekiyor.” dedi.

Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"nı gerçekleştirdi.

Tanıtım toplantısında konuşan Albayrak, bu program için “Birlikte Kazanacağız” ismini slogan olarak seçilmesini önemli bulduğunu belirterek, "Özellikle temmuz ayında başlayan, ağustos ayında zirveye çıkan, Türkiye’yi, milletin refahını hedef alan ekonomik saldırılar karşısında 'sonunda kazanacağız' dedik." ifadesini kullandı.

Ortaya koydukları bu ideal, bu mücadelede tüm kurumlar, STK’lar, reel sektör ve özellikle bankaların dayanışma içerisinde olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

“Bankalarımız Türkiye bankacılık tarihinde olmadığı kadar güçlü dayanışma içerisinde, bir kez daha takdir ediyorum. Bütün bu paydaşlardan önemlisi milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyoruz. Ülkemize karşı başlatılan girişimin, çok net ifade ediyorum, farkındayız. Bugün itibarıyla karşı karşıya kaldığımız bu sınamadan çok daha güçlü şekilde çıkmak için Türkiye olarak kenetleniyoruz. Rasyonel politika ve stratejilerle, ortak akıl ve sağduyu ile elimizi taşın altına koyarak Türkiye’yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturmanın en büyük arzusu içerisindeyiz. Zayıflıklarımızın da, güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz.”