"Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"

“Bu süreçte hem bankalarımızın hem de reel sektörümüzün arkasında olacağımızı güçlü şekilde ifade ettik. Çok sağlam bir bankacılık sektörüne sahip olmamızın bu süreçte en önemli güçlü yanımız olduğunu biliyoruz. Bizim bildiğimiz kadar birileri de biliyor. Bundan dolayı kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri var ya bu arkadaşlar, bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak için yoğun bir gayrete girdiler.

Reel sektörün borçlarının yapılandırılması noktasında bankalara destek verdiklerini BDDK, kurumlar özelinde çok daha hızlı refleksler geliştirmek için adımlar atmaktan çekinmediklerini ifade eden Albayrak, şunları söyledi:

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Özellikle milletimizin TL’mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz." dedi.

Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliği, bilançoları, karlılık oranları ile Avrupa ve dünyadaki muadillerinin neredeyse tamamından çok daha güçlü bilançoya sahip. Bunu en iyi birileri de biliyor, biz de biliyoruz. İşte bu durum ortadayken net bir art niyet ile bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız çok sağlam, güçlü bir şekilde, bizlerin de arkasında durduğu güçlü bir resimle yollarına emin adımlarla devam ediyorlar.”

Albayrak, güçlü bir üretim ekonomisinin bu süreçte en büyük kazanım ve hedeflerimiz için en önemli çıpa olacağını net şekilde bildiklerini aktararak, reel sektörü sonuna kadar desteklediklerini her ortamda ifade ettiklerini anımsattı.

2 senedir bahsedildiği üzere Nefes Kredisi ile reel sektör için çok önemli bir destek mekanizması inisiyatifi alan TOBB’un KOBİ Destek Kredisi ile birlikte kazanma idealine güçlü bir omuz verdiğini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odalar ve borsalar mevduatlarını bahsi geçen 8 bankamıza yatıran, KOBi’lerimize üst limit noktasında 200 bin liraya kadar ayda yüzde 1,85 faiz ile 6 ay ödemesiz, 12 ay vade ve toplamda 18 ay vadeli yeni, güçlü bir kredi kullanım altyapısı oluşturulucak. 2-3 ayı geçmeyecek kısa bir süre içerisinde on binlerce KOBİ’miz bundan faydalanmış olacak. Bu önemli inisiyatif için bir kez daha reel sektörün içinden gelerek bakanlık görevini atom karınca gibi çalışarak ortaya koyan bakanımıza çok teşekkür ediyorum. TOBB, Bankalar Birliği başkanlarımıza ve tüm bankalarımıza, sektörümüzün ailesine teşekkür ediyorum.”