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"Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2) - “Özellikle milletimizin TL’mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz" - “Türk lirasına güvenen yatırımcıyı daha da fazla destekleyeceğiz ve teşvik edeceğiz. 2019 yılı çok daha güçlü, kararlı politikalarla önemli yapısal reform ve dönüşümlerin gerçekleştiği Türkiye’nin ekonomik göstergeleri açısından çok daha iyi bir yıl olacak” - “Çok sağlam bir bankacılık sektörüne sahip olmamızın bu süreçte en önemli güçlü yanımız olduğunu biliyoruz. Bizim bildiğimiz kadar birileri de biliyor. Bundan dolayı kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri var ya bu arkadaşlar, bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak için yoğun bir gayrete girdiler” - “Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliği, bilançoları, karlılık oranları ile Avrupa ve dünyadaki muadillerinin neredeyse tamamından çok daha güçlü bilançoya sahip”

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Özellikle milletimizin TL’mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz." dedi.

Bakan Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"nı gerçekleştirdi.

Tanıtım toplantısında konuşan Albayrak, son dönemde yaşanılan süreçte bankaları ve reel sektörü kurdaki dalgalanmaların vereceği etkilerden korumak için bazı adımlar attıklarını kaydetti.

Reel sektörün borçlarının yapılandırılması noktasında bankalara destek verdiklerini BDDK, kurumlar özelinde çok daha hızlı refleksler geliştirmek için adımlar atmaktan çekinmediklerini ifade eden Albayrak, şunları söyledi:

“Bu süreçte hem bankalarımızın hem de reel sektörümüzün arkasında olacağımızı güçlü şekilde ifade ettik. Çok sağlam bir bankacılık sektörüne sahip olmamızın bu süreçte en önemli güçlü yanımız olduğunu biliyoruz. Bizim bildiğimiz kadar birileri de biliyor. Bundan dolayı kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri var ya bu arkadaşlar, bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak için yoğun bir gayrete girdiler.

Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliği, bilançoları, karlılık oranları ile Avrupa ve dünyadaki muadillerinin neredeyse tamamından çok daha güçlü bilançoya sahip. Bunu en iyi birileri de biliyor, biz de biliyoruz. İşte bu durum ortadayken net bir art niyet ile bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız çok sağlam, güçlü bir şekilde, bizlerin de arkasında durduğu güçlü bir resimle yollarına emin adımlarla devam ediyorlar.”

Albayrak, güçlü bir üretim ekonomisinin bu süreçte en büyük kazanım ve hedeflerimiz için en önemli çıpa olacağını net şekilde bildiklerini aktararak, reel sektörü sonuna kadar desteklediklerini her ortamda ifade ettiklerini anımsattı.

2 senedir bahsedildiği üzere Nefes Kredisi ile reel sektör için çok önemli bir destek mekanizması inisiyatifi alan TOBB’un KOBİ Destek Kredisi ile birlikte kazanma idealine güçlü bir omuz verdiğini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odalar ve borsalar mevduatlarını bahsi geçen 8 bankamıza yatıran, KOBi’lerimize üst limit noktasında 200 bin liraya kadar ayda yüzde 1,85 faiz ile 6 ay ödemesiz, 12 ay vade ve toplamda 18 ay vadeli yeni, güçlü bir kredi kullanım altyapısı oluşturulucak. 2-3 ayı geçmeyecek kısa bir süre içerisinde on binlerce KOBİ’miz bundan faydalanmış olacak. Bu önemli inisiyatif için bir kez daha reel sektörün içinden gelerek bakanlık görevini atom karınca gibi çalışarak ortaya koyan bakanımıza çok teşekkür ediyorum. TOBB, Bankalar Birliği başkanlarımıza ve tüm bankalarımıza, sektörümüzün ailesine teşekkür ediyorum.”

Albayrak, yaşanılan sürecin dünyaya da bir fotoğrafı net olarak gösterdiğine dikkati çekerek, “Siyasi saiklerle dünyada adeta bir cezalandırma silahına dönüştürülen dolar güvenilirliğini her geçen gün yitirmeye başladı. Yaptığımız tüm ziyaretler, yurt dışı, gittiğimiz muhataplar Avrupa başta olmak üzere… Hepsinde aynı tavır, söylem. Artık ülkeler bu duruma karşı birbirleriyle, üçüncü ülkelerle gümrük ve ticari iş birliği noktasında yeni ve farklı arayışlar içerisine giriyor. Doğrudan saldırılara karşı Türk liramızı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Aksiyon planları çerçevesindeki atacakları adımlardan birine değinen Albayrak, şunları anlattı:

“Özellikle milletimizin TL’mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz. TL cinsinden mevduat faizlerinde 6 aya kadar olan hesaplarda bin baz puanlık, yaklaşık yüzde 10, bir yıla kadar olan hesaplarda 900 baz puan yaklaşık yüzde 9, bir yıldan uzun vadeli olanlarda da yine bin baz puan yani yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz. Aynı benzer düşüşü katılım bankaları, katılım hesaplarında da gerçekleştireceğiz."

Albayrak, Türk lirasının gücünü artırmak için aksiyon adımlarını artırmaya devam edeceklerini belirterek, “Türk lirasına güvenen yatırımcıyı daha da fazla destekleyeceğiz ve teşvik edeceğiz. 2019 yılı çok daha güçlü, kararlı politikalarla önemli yapısal reform ve dönüşümlerin gerçekleştiği Türkiye’nin ekonomik göstergeleri açısından çok daha iyi bir yıl olacak.” dedi.

(Son)

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