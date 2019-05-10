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"Birlikte nasıl büyüyebiliriz diyeceğimiz döneme doğru gidiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 21:02 | Son Güncelleme

TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu: - "Rekabetin yoğun olduğu, güçlü ekonomilerin olduğu finansal imkanların ve en önemlisi de pazar payının geniş olduğu ülkelerde aynı benzer nitelikli projeleri devam ettirmeyi hedefliyoruz" - "Sabırla metanetle ve birlik beraberlik içerisinde özellikle de sektörler içerisindeki aynı ürünü üreten firmaların haksız rekabetten çok, birlikte kümelenerek, 'Birlikte nasıl büyüyebiliriz?' diyeceğimiz döneme doğru gidiyoruz"

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, "Rekabetin yoğun olduğu, güçlü ekonomilerin olduğu finansal imkanların ve en önemlisi de pazar payının geniş olduğu ülkelerde aynı benzer nitelikli projeleri devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.

Buradaki program öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bayramoğlu, Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Uluslararası iyi finansal ve pazar imkanlarından istifade ederek, bu çalışmaları sadece bir ülkede değil başka ülkelerde de sürdüreceklerini belirten Bayramoğlu, "Rekabetin yoğun olduğu, güçlü ekonomilerin olduğu finansal imkanların ve en önemlisi de pazar payının geniş olduğu ülkelerde aynı benzer nitelikli projeleri devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bayramoğlu, bu çalışmalardaki ilk pilot ülkenin ABD olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu takip eden dönemde Avrupa'da Almanya, Uzak Doğu'da Çin, Japonya, Kore, Singapur, Malezya, Endonezya ve Hindistan gibi ülkeleri bu çalışmaları devam ettirmek ve yapmak istiyoruz. Ciddiyetle heyecanla ve gelişmek isteyen, dünyada marka olmak isteyen bütün sanayici iş adamlarımızı bu çalışmaya bekliyoruz. Önümüzdeki süreç biraz sıkıntılı ve dertli geçeceğe benziyor. Hem siyasi hem de ekonomik arenada ciddi sıkıntıların, bölgesel olarak da ciddi sıkıntılardan geçebileceğimizi görüyoruz.

Bu sadece bize mahsus değil. Avrupa'da ve Uzak Doğu'da da bir ekonomik daralma ve ekonomik sıkıntıların var olduğunu görüyoruz. Sabırla metanetle ve birlik beraberlik içerisinde özellikle de sektörler içerisindeki aynı ürünü üreten firmaların haksız rekabetten çok birlikte kümelenerek, birlikte nasıl büyüyebiliriz diyeceğimiz döneme doğru gidiyoruz. MÜSİAD da bu anlamda Türkiye'nin en önemli iş adamları derneklerinden bir tanesi. Üyelerini birleştirerek bu ve benzeri konularda en az hasar alarak veya daha iyi bir yere çıkartma çabası içerisinde oluyor."

Programa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve dernek üyeleri de katıldı.

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bursa Müsiad Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Yüksek İstişare

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