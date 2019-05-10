"Birlikte nasıl büyüyebiliriz diyeceğimiz döneme doğru gidiyoruz"

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, "Rekabetin yoğun olduğu, güçlü ekonomilerin olduğu finansal imkanların ve en önemlisi de pazar payının geniş olduğu ülkelerde aynı benzer nitelikli projeleri devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.

Buradaki program öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bayramoğlu, Türk markalarını uluslararası arenaya taşımak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Uluslararası iyi finansal ve pazar imkanlarından istifade ederek, bu çalışmaları sadece bir ülkede değil başka ülkelerde de sürdüreceklerini belirten Bayramoğlu, "Rekabetin yoğun olduğu, güçlü ekonomilerin olduğu finansal imkanların ve en önemlisi de pazar payının geniş olduğu ülkelerde aynı benzer nitelikli projeleri devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bayramoğlu, bu çalışmalardaki ilk pilot ülkenin ABD olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: