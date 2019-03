BIS bonolarda not indirimi ve piyasa çöküşüne karşı uyardı

Erkan Öz / İstanbul, 7 Mart (DHA) - Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), BBB notlu bonolarda genel not indirimi görülmesi halinde piyasa çöküşü yaşanabileceği uyarısı yaptı.

İsviçre’nin Basel kentinde operasyonlarını yürüten ve "merkez bankalarının merkez bankası" olarak nitelendirilen BIS, yayınladığı bir raporda yatırım yapılabilir kategorinin en alt basamağı olan BBB ile notlanan şirket borç senetlerinde (bonolar) hızlı bir artış görüldüğüne dikkat çekti.

Deutsche Bank ve Bloomberg verilerine göre yatırım yapılabilir bonolar içerisinde BBB notu alanların payı 2008 Krizi’nden bugüne kadar ABD’de yüzde 48’den yüzde 58’e; Avrupa’da ise yüzde 34’den yine yüzde 58’e yükseldi.

BIS raporunda, küresel ekonomik koşulların kötüleşmesi ile not indirimlerinin başlayabileceği ve böylece yaklaşık 1 trilyon dolar tutarındaki şirket bonolarının, "çöp kategorisi" diye nitelendirilen "yatırım yapılabilir düzeyin altına" düşebileceğine dikkat çekildi.

Avrupa ve ABD’deki yatırım fonları içinde, 2010-2018 döneminde BBB notlu bono oranının yüzde 20’lerden yüzde 45’lere çıktığı hatırlatılan BIS raporunda, notların kırılması halinde genel fon kuralları nedeniyle yatırımcıların bu bonoları otomatik olarak satmak zorunda kalacağı vurgulandı ve şöyle denildi:

"İçinde bulunduğumuz ekonomik yavaşlama ortamında, yeterli sayıda bono BBB notundan çöp kategorisine düşerse; yatırım yapılabilir not şartı taşıyan yatırım fonları ve daha geniş kapsamda diğer piyasa katılımcıları, hızla çok sayıda bono satmak zorunda kalacaktır.... Yatırımcılara risk-kazanç açısından çekici gelse de not bazlı yatırım kuralları genel bir satış dalgasına neden olabilir."

BIS Parasal ve Ekonomik Birimi Başkanı Claudio Borio da dün yaptığı değerlendirmede, önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını kademeli şekilde artırma çabalarının artan şekilde öngörülemez hale gelmesiyle, son aylarda aşırı duyarlı duruma geldiğine dikkat çekti ve şu uyarıyı yaptı:

"Geçtiğimiz birkaç ay bize şu basıt mesajı iletti: Gelişmiş ülkelede enflasyonun yükseleceğine ilişkin çok küçük sinyaller verirken, çok kademeli ve öngörülebilir parasal sıkılaştırma politikası durma ve daha az öngörülebilir duruma geldi ve piyasalardaki hareketler de oldukça serleşti. Dar olan normalleşme patikası da giderek dolambaçlı duruma dönüşüyor."