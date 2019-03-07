FİNANS

BIS bonolarda not indirimi ve piyasa çöküşüne karşı uyardı

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

  - Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), BBB notlu bonolarda genel not indirimi görülmesi halinde piyasa çöküşü yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Erkan Öz / İstanbul, 7 Mart (DHA) - Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), BBB notlu bonolarda genel not indirimi görülmesi halinde piyasa çöküşü yaşanabileceği uyarısı yaptı.
İsviçre’nin Basel kentinde operasyonlarını yürüten ve "merkez bankalarının merkez bankası" olarak nitelendirilen BIS, yayınladığı bir raporda yatırım yapılabilir kategorinin en alt basamağı olan BBB ile notlanan şirket borç senetlerinde (bonolar) hızlı bir artış görüldüğüne dikkat çekti.
Deutsche Bank ve Bloomberg verilerine göre yatırım yapılabilir bonolar içerisinde BBB notu alanların payı 2008 Krizi’nden bugüne kadar ABD’de yüzde 48’den yüzde 58’e; Avrupa’da ise yüzde 34’den yine yüzde 58’e yükseldi.
BIS raporunda, küresel ekonomik koşulların kötüleşmesi ile not indirimlerinin başlayabileceği ve böylece yaklaşık 1 trilyon dolar tutarındaki şirket bonolarının, "çöp kategorisi" diye nitelendirilen "yatırım yapılabilir düzeyin altına" düşebileceğine dikkat çekildi.
Avrupa ve ABD’deki yatırım fonları içinde, 2010-2018 döneminde BBB notlu bono oranının yüzde 20’lerden yüzde 45’lere çıktığı hatırlatılan BIS raporunda, notların kırılması halinde genel fon kuralları nedeniyle yatırımcıların bu bonoları otomatik olarak satmak zorunda kalacağı vurgulandı ve şöyle denildi:
"İçinde bulunduğumuz ekonomik yavaşlama ortamında, yeterli sayıda bono BBB notundan çöp kategorisine düşerse; yatırım yapılabilir not şartı taşıyan yatırım fonları ve daha geniş kapsamda diğer piyasa katılımcıları, hızla çok sayıda bono satmak zorunda kalacaktır.... Yatırımcılara risk-kazanç açısından çekici gelse de not bazlı yatırım kuralları genel bir satış dalgasına neden olabilir."
BIS Parasal ve Ekonomik Birimi Başkanı Claudio Borio da dün yaptığı değerlendirmede, önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını kademeli şekilde artırma çabalarının artan şekilde öngörülemez hale gelmesiyle, son aylarda aşırı duyarlı duruma geldiğine dikkat çekti ve şu uyarıyı yaptı:
"Geçtiğimiz birkaç ay bize şu basıt mesajı iletti: Gelişmiş ülkelede enflasyonun yükseleceğine ilişkin çok küçük sinyaller verirken, çok kademeli ve öngörülebilir parasal sıkılaştırma politikası durma ve daha az öngörülebilir duruma geldi ve piyasalardaki hareketler de oldukça serleşti. Dar olan normalleşme patikası da giderek dolambaçlı duruma dönüşüyor."

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Girişimci kadınlar “Zirveye Giden Yol” panelinde buluştuGirişimci kadınlar “Zirveye Giden Yol” panelinde buluştu
Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktıkBakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Güzel haber! Türkiye'ye geliyorlar

Güzel haber! Türkiye'ye geliyorlar

3 milyon memur bu haberi bekliyor

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Dolar sert yükseldi!

Dolar sert yükseldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Girişimci kadınlar “Zirveye Giden Yol” panelinde buluştu

Girişimci kadınlar “Zirveye Giden Yol” panelinde buluştu

Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktık

Bakan Albayrak: Şubat ayını güçlü performansla geride bıraktık

TÜİK - Bitkisel üretim değerleri 2018'de yüzde 16.9 yükseldi

TÜİK - Bitkisel üretim değerleri 2018'de yüzde 16.9 yükseldi

Şubatta en çok 'dolar kuru' konuşuldu

Şubatta en çok 'dolar kuru' konuşuldu

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı ve Borsası’nda Türkiye’ye büyük ilgi

Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar

Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.