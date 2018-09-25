FİNANS

BIS: Kripto para piyasalarının belirleyicisi regülasyonlar

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın yayınladığı (BIS) araştırma sonucuna göre, kripto para birimleri ve ICO’ların (Initial Coin Offering

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Uluslararası Ödemeler Bankası’nın yayınladığı (BIS) araştırma sonucuna göre, kripto para birimleri ve ICO’ların (Initial Coin Offering

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