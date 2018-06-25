BIS merkez bankalarına faiz artırımlarını sürdürmeleri çağrısı yaptı

İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Bank for International Settlements (BIS - Uluslararası Ödemeler Bankası) dünyanın önde gelen merkez bankalarına "faizleri artırmaya sürdürmeleri" çağrısı yaptı.
BIS'ın yeni Başkanı Agustin Carstens, "Korumacı önlemlerin döviz piyasaları ve sermaye akışları üzerinde yan etkilerin görülmeye başlandığı tehlikeli bir dinamiğe giriyoruz. Bir noktada dünya ekonomisinde büyümeyi ve finansal istikrarı etkileyebilecek çok tehlikeli bir sarmal başlayabilir" uyarısında bulundu.
Bununla birlikte Carstens, global merkez bankalarının kademeli olarak normalleşme sürecini sürdürmelerinin önemli olduğunu vurguladı.
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