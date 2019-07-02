FİNANS

BIS: Merkez bankalarının dijital para oluşturması gerekebilir

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Temmuz (DHA)

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