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Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.36 arttığı Temmuz’da, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Haziran ayındaki 1,971 liradan 1,981 liraya, yoksulluk sınırı 6,818 liradan 6,854 liraya yükseldi.

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) verilerine göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.36 arttığı Temmuz’da, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Haziran ayındaki 1,971 liradan 1,981 liraya, yoksulluk sınırı 6,818 liradan 6,854 liraya yükseldi.
Bisam verilerine göre, Temmuz’da yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 16.98 lira olurken, yetişkin bir erkek için 17.56 lira, 10-18 yaş arası bir çocuk için 18.73, 4-6 yaş arası bir çocuğun için 12.78 lira oldu.
Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmek için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,981 lira olurken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6,854 liraya yükseldi.
Araştırma sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar;
- peynir, çökelek vb. ürünler 18.09 lira,
- sebze ve meyve 9.12 lira,
- et, tavuk ve balık 12.42 lira,
- süt ve yoğurt 8.33 lira
- ekmek 4.45 lira,
- katı yağ 2.59 lira,
- sıvı yağ 1.29 lira,
- yumurta 0.73 lira,
- şeker, bal, reçel ve pekmez 2.15 lira oldu.
Bisam’ın açıklamasında, “Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 40 ile en yüksek paya sahip. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 13.8 oldu. Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken gıda harcaması tutarı 1 yılda 237 lira arttı” denildi.
Bisam ayrıca, “Açlık sınırı 2003 yılı Temmuz ayında 413 lira idi. Buna göre 16 yılda açlık sınırındaki artış yaklaşık 4.8 kat oldu. Aynı dönemde resmi enflasyondaki artış ise 4.2 kat oldu. Resmi enflasyon oranındaki artış mutfakta yoksullaştırdı” denildi.
Araştırmada, Bisam tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı’nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen Bisam beslenme kalıbı dikkate alındı. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit ediliyor. Hesaplamada esas alınan kalori miktarları, 4-6 yaş çocuk için 1963 kalori, 15-18 yaş çocuk için 3244 kalori, yetişkin bir kadın için 2658 ve yetişkin bir erkek için 2953 kalori olarak hesaplandı. (Grafik)

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