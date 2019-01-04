FİNANS

BİSAM: Aralık'ta açlık sınırı yüzde 1.77 artışla 1,950 lira

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatlarının yüzde 0.4 düştüğü Aralık ayında, dört kişilik ailenin açlık sınırı yüzde 1.77 artışla 1,950 liraya yükseldi.

BİSAM: Aralık'ta açlık sınırı yüzde 1.77 artışla 1,950 lira

İstanbul, 4 Ocak (DHA) - Tüketici fiyatlarının yüzde 0.4 düştüğü Aralık ayında, dört kişilik ailenin açlık sınırı yüzde 1.77 artışla 1,950 liraya yükseldi.
Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, Aralık ayında sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 501.6 lira olurken, yetişkin bir erkek için 516.1 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 551.5 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 381.7 lira oldu.
BİSAM verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,950 lira olarak hesaplanırken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 745 lirayı buldu.
Geçen yılın aynı ayına göre ise yoksulluk sınırı 1,206 lira, açlık sınırı da 349 lira arttı. Aylık artışlar, açlık sınırında 34 lira, yoksulluk sınırında 119 lira oldu.
Araştırma sonuçlarına göre, sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar;
- peynir, çökelek vb. ürünler 17.73 lira,
- et, tavuk ve balık 10.96 lira,
- süt ve yoğurt 8.44 lira,
- ekmek 3.97 lira,
- katı yağ 2.74 lira,
- sıvı yağ 1.45 lira.
- sebze ve meyve 9.59 lira,
- yumurta 1.13 lira,
- şeker, bal, reçel ve pekmez 3.02 lira olarak belirlendi.
BİSAM'dan yapılan açıklamada, "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcamaları daha dar bir gruplandırma içinde ele alırsak, süt ve süt ürünlerinin harcamalar içindeki payının yüzde 40.3 ile son derece yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla açlık sınırının süt ve süt ürünlerinin fiyat artışlarına hassasiyeti son derece fazladır. İkinci önemli harcama grubu ise yüzde 25.4 ile et, yumurta ve kurubaklagil grubudur. Önceki aya göre süt ve süt ürünlerinin payı azalırken, meyve-sebze grubunun payı arttı" denildi. (Tablo - Grafik)

BİSAM: Aralık'ta açlık sınırı yüzde 1.77 artışla 1,950 liraBİSAM: Aralık'ta açlık sınırı yüzde 1.77 artışla 1,950 lira

PARTNERBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdüBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdü
Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru gerçekleştiBakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru gerçekleşti
İş dünyası Albayrak'ın açıklayacağı destek paketini bekliyorİş dünyası Albayrak'ın açıklayacağı destek paketini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dev şirkette büyük kayıp!

Dev şirkette büyük kayıp!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM/Gülle: 2019’da 182 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız

TİM/Gülle: 2019’da 182 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız

Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru gerçekleşti

Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru gerçekleşti

İş dünyası Albayrak'ın açıklayacağı destek paketini bekliyor

İş dünyası Albayrak'ın açıklayacağı destek paketini bekliyor

Sanayici rekor kırdı, esnaf düşüşle kapattı

Sanayici rekor kırdı, esnaf düşüşle kapattı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım’da yüzde 74.7 arttı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım’da yüzde 74.7 arttı

Mali olmayan şirketlerin katma değerdeki payı yüzde 58.4'e çıktı

Mali olmayan şirketlerin katma değerdeki payı yüzde 58.4'e çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.