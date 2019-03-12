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BİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.3 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde Fiyatları, TÜFE ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, asgari ücretlinin gıda ürünlerinde alım gücü bir yılda yüzde 3.3 düştü.

BİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.3 azaldı

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde Fiyatları, TÜFE ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, asgari ücretlinin gıda ürünlerinde alım gücü bir yılda yüzde 3.3 düştü.
Araştırmanın sonuçlarına göre, Asgari ücretlinin alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin başında gelen soğanda bir yıllık alım gücü kaybı yüzde 61'i buldu.
Bisam araştırmasının sonuçlarına göre, aynı dönemde;
- pırasada alım gücü kaybı yüzde 50,
- ıspanaktaki alım gücü kaybı yüzde 46,
- patlıcandaki alım gücü kaybı yüzde 38,
- patatesteki alım gücü kaybı yüzde 46,
- sivri biberde alım gücü kaybı yüzde 43,
- sarımsaktaki alım gücü kaybı yüzde 21 oldu.
Asgari ücretli alım gücünü tavukta 5 kilogram, yumurtada 135 adet kaybetti.
Asgari ücretlinin yüksek düzeyde alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin bazıları için kayıp oranları;
- teflon mutfak eşyaları yüzde 38,
- kalemde yüzde 11.25,
- kömürde yüzde 9.7,
- buzdolabında yüzde 18.5,
- bilgisayarda yüzde 17.5,
- okul defterinde yüzde 12 oldu.
Asgari ücretlinin alım gücünü artırdığı ilk üç ürün ise yüzde 246 ile şans oyunları, yüzde 117 ile kablo özel yayın hizmetleri ve yüzde78 ile sağlık sigortası oldu.
Asgari ücretlinin alım gücünü arttırdığı ilk beş ürün ise sırasıyla şans oyunları, kablo özel yayın hizmetleri, koli gönderme ücreti, sağlık sigortası ve nohut oldu. Asgari ücretlinin alım gücü nohutta bir önceki yılın aynı ayına göre 96 kilo arttı. (Grafik&Tablo)

BİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.3 azaldıBİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.3 azaldıBİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.3 azaldı

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