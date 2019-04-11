FİNANS

BİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.8 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde Fiyatları, TÜFE ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, asgari ücretlinin gıda ürünlerinde alım gücü Mart ayında yıllık yüzde 3.8 düştü.

BİSAM: Asgari ücretin alım gücü gıdada yıllık yüzde 3.8 azaldı

İstanbul, 11 Nisan (DHA) - Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde Fiyatları, TÜFE ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, asgari ücretlinin gıda ürünlerinde alım gücü Mart ayında yıllık yüzde 3.8 düştü.
Araştırmanın sonuçlarına göre, Asgari ücretlinin alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin başında gelen soğanda bir yıllık alım gücü kaybı yüzde 61'i buldu.
Bisam araştırmasının sonuçlarına göre, aynı dönemde;
- pırasada alım gücü kaybı yüzde 55,
- patlıcandaki alım gücü kaybı yüzde 50,
- patatesteki alım gücü kaybı yüzde 51,
- çarliston biberde alım gücü kaybı yüzde 51,
- ıspanaktaki alım gücü kaybı yüzde 32,
- domateste alım gücü kaybı yüzde 28,
- sarımsaktaki alım gücü kaybı yüzde 27 oldu.
Alım gücü kaybı için verilere bakıldığında asgari ücretlinin geliri Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre,
- kuru soğanda 1,135 kilogramdan 444 kilograma,
- pırasada 734 kilogramdan 328 kilograma,
- patateste 995 kilogramdan 551 kilograma geriledi.
Bisam araştırmasına göre asgari ücretlinin geliri ile 2018 yılı Mart ayında alabildiği kadar soğan alabilmesi için asgari ücretin Mart 2019’da 5167 lira, aynı miktar pırasa alabilmesi için asgari ücretin 4527 lira, aynı miktar patates alabilmesi için asgari ücretin 4150 lira, aynı miktar patlıcan alabilmesi için asgari ücretin 4068 lira, aynı miktar çarliston biber alabilmesi için 4148 lira, aynı miktar ıspanak alabilmesi için asgari ücretin 2967 lira, aynı miktar domates alabilmesi için asgari ücretin 2804 lira olması gerekiyor.
Asgari ücretlinin alım gücünü artırdığı ilk beş ürün ise sırasıyla şans oyunları, kablo özel yayın hizmetleri, koli gönderme ücreti, sağlık sigortası ve nohut oldu.
Asgari ücretlinin alım gücünü arttırdığı ilk 5 ürün ise Asgari ücretli geliri ile geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 875 adet daha fazla şans oyunu oynayabilmekte, 16 adet daha fazla erkek kazağı alabilmekte. Asgari ücretlinin alım gücü nohutta da bir önceki yılın aynı ayına göre 91 kilo arttı. (Grafik&Tablo)

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