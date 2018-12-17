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BİSAM: Asgari ücretli 100 üründen 86’sında alım gücünü kaybetti

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 15:04 | Son Güncelleme

BİSAM araştırmasının sonuçlarına göre, asgari ücretlinin alım gücü, 2016 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, 389 ürünün yüzde 86'sına karşılık gelen 334'ü karşısında geriledi.

BİSAM: Asgari ücretli 100 üründen 86’sında alım gücünü kaybetti

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - BİSAM araştırmasının sonuçlarına göre, asgari ücretlinin alım gücü, 2016 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, 389 ürünün yüzde 86'sına karşılık gelen 334'ü karşısında geriledi.
Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde Fiyatları, TÜFE ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri ile oluşturduğu "Asgari Ücretle Alım Gücü Dönem Raporu"na göre, enflasyon hedefi göz önüne alınarak yapılan artışlarla asgari ücret 2018 yılında reel olarak geriledi ve kimi temel harcama kalemleri için asgari ücret alım gücünü yarı yarıya kaybetti.
Asgari ücretlinin alım gücü kaybı kimi temel harcama kalemlerinde ciddi boyutta olduğuna dikkat çekilen raporda, asgari ücretlinin geliri ile iki yıl öncesi alabildiği soğanın ancak yüzde 38’ini alabildiğine işaret edildi.
Raporda yer alan diğer değerlendirmeler şöyle;
Kasım 2016 dönemi ile kıyaslandığında, patatesteki alım gücü kaybı yüzde 52, domatesteki alım gücü kaybı yüzde 42, bir önceki aya göre fiyatı düşen yumurtada yüzde 28, sütte yüzde 28, elmada yüzde 25, kuru fasulyede yüzde 15, pirinçte yüzde 19, kuzu etinde yüzde 14 oldu.
Asgari ücretlinin gıda ürünleri haricinde kimi ürünlerde ciddi kayıplar yaşadığı belirtilen rapora göre, yüksek düzeyde alım gücü kaybı yaşanan ürünler şöyle sıralandı;
- fırında yüzde 38,
- okul defterinde yüzde 36,
- kalemde yüzde 35,
- masada yüzde 34,
- kömürde yüzde 32,
- buzdolabında yüzde 31,
- televizyonda yüzde 28,
- halıda yüzde 26,
- doğum ücretinde yüzde 23,
- suda yüzde 18 oldu.
Asgari ücretlinin alım gücünü artırdığı ilk üç ürün ise yüzde 82 ile internet ücreti, yüzde 36 ile sarımsak, yüzde 35 ile yurtiçi hafta sonu turları oldu.
Buna göre asgari ücretlinin gelirinin, 2016 yılı Kasım ayındaki alım gücü ile alabildiği kadar;
- soğan alabilmesi için asgari ücretin 4236 lira,
- patates alabilmesi için asgari ücretin 3357 lira,
- bebek maması alabilmesi için asgari ücretin 3357 lira,
- domates alabilmesi için asgari ücretin 2744 lira,
- kömürü alabilmesi için 2354 lira,
- yumurta alabilmesi için asgari ücretin 2239 lira,
- süt alabilmek için 2018 lira olması gerekiyor. (Grafik)

BİSAM: Asgari ücretli 100 üründen 86’sında alım gücünü kaybettiBİSAM: Asgari ücretli 100 üründen 86’sında alım gücünü kaybetti

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