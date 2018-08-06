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BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, Temmuz’da dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, bir önceki aya göre 252 lira artarak, 1,744 lira oldu.

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

İstanbul, 6 Ağustos (DHA) - Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, Temmuz’da dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, bir önceki aya göre 252 lira artarak, 1,744 lira oldu.
BİSAM'ın Haziran 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı raporundaki verilere göre, aynı dönemde yoksulluk sınırı da, bir önceki aya göre 873 lira artarak, 6,033 lira oldu.
BİSAM raporuna göre;
“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 58.14 lira, aylık 1.744 liralık harcama yapması gerekiyor.
“Yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 14.94, yetişkin bir erkeğin 15.42, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.47, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.36 lira.
“Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda
“Temmuz 2018’de en yüksek maliyet grubunu 15.78 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.96 lira ile takip ediyor.
“Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 7.20, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.64 lira. Katı yağ 2.38 lira, sıvı yağ ise 1.26 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları.
“Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin sebze ve meyve için ayırması gereken bütçe ise 7.89 lira.
“Yumurtaya 0.96, Şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.74 lira harcama yapılması gerekiyor.
“Temmuz 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken harcama tutarları esas alındığında, ürün gruplarının paylarında da değişiklik oldu.
Buna göre;
“Et, yumurta ve kurubaklagil grubu için yapılması gereken harcamaların toplam içindeki payı yüzde 26,3’den yüzde 27.4’e, süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 38.2’den yüzde 39.5’e, meyve ve sebzenin payı yüzde 12.02’den yüzde 13.6’ya yükseldi. Buna karşın etin payı yüzde 20.25’ten, yüzde 18.9’a geriledi.
“Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 448 lira olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 462 lira 10-18 yaş bir çocuk için 494 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 339 lira oldu. (Tablo)

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