FİNANS

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre, Ağustos’ta dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6 bin 50 liraya, açlık sınırı da 1.749 liraya yükseldi.

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre, Ağustos’ta dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6 bin 50 liraya, açlık sınırı da 1.749 liraya yükseldi.
BİSAM’ın açlık ve yoksulluk sınırı raporundaki verilere göre, yoksulluk sınırı aylık bazda 17 lira, yıllık bazda 843 lira, açlık sınırı da aylık bazda 5.0 lira, yıllık bazda da 244 lira lira arttı. BİSAM raporuna göre;
“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 58.31 lira, aylık 1.749 liralık harcama yapması gerekiyor.
“Yetişkin bir kadının sağlıklı beslenebilmesi için 14.92, yetişkin bir erkeğin 15.41, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.54, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.44 lira harcama yapması gerekiyor.
“Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Ağustos 2018’de günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 16.1 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu grubu et, tavuk ve balık 10.95 lira ile takip ediyor.
“Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 7.47, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.73 lira. Katı yağ 2.42 liralık, sıvı yağ ise 1.30 liralıkmasraf yapılması gereken ürün gruplarıdır.
“Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin sebze ve meyve için ayırması gereken bütçe ise 7.10 lira.
“Yumurtaya için 1.17, bal, reçel ve pekmez için ise 2.10 lira harcama yapılması gerekiyor.
“Ağustos 2018’de sağlıklı beslenmek için yapılması gereken harcama tutarlarının ürün gruplarına göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:
“Et, yumurta ve kurubaklagil grubu yüzde 27.7, süt ve süt ürünlerinin grubu yüzde 40, meyve-sebze grubu yüzde 12.2, ekmek ve tahıl grubu yüzde 8.7, diğer yüzde 11.1.
“Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 447.6 lira olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 462.2 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 496.2 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 343.2 lira oldu. (Tablo)

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira olduBİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

PARTNERMeditasyon nedir?Meditasyon nedir?
ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldiALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi
Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacakNesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

Sanayi Bakanlığı 29 ithal ürün için toplatma kararı aldı

Sanayi Bakanlığı 29 ithal ürün için toplatma kararı aldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
80 bin liranın altında araba bulmak zor

80 bin liranın altında araba bulmak zor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Trakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldı

Trakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.