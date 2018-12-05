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BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,215 lira yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 17:29 | Son Güncelleme

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) araştırma sonuçlarına göre, zorunlu ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcamalardan oluşan "yoksulluk sınırı" Kasım ayı sonu itibarıyla bir yıl içinde 1,125 lira yükseldi.

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,215 lira yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) araştırma sonuçlarına göre, zorunlu ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcamalardan oluşan "yoksulluk sınırı" Kasım ayı sonu itibarıyla bir yıl içinde 1,125 lira yükseldi.
BİSAM aylık açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 1,916 liraya, yoksulluk sınırı ise 6,626 liraya yükseldi.
BİSAM verilerine göre, açlık sınırı geçen yılın aynı dönemine göre 326 lira, yoksulluk sınırı ise 1,125 lira artarken, harcamalarda süt ve süt ürünleri 41.6 ile en yüksek payı aldı.
BİSAM araştırmasında ayrıca;
- Yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 16.34 lira,
- Yetişkin bir erkeğin 16.85 lira,
- 10-18 yaş arası bir çocuğun 18.10 lira,
- 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.56 lira olarak hesaplandığı yer aldı.
Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösterdiğine dikkat çekildi ve günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 17.79 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.97 lira ile takip ettiği belirtildi.
Dört kişilik bir ailenine gıda maliyetleri kapsamında;
- Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 8.43,
- Ekmek için 3.97 lira,
- Katı yağ için 2.76, sıvı yağ için 1.44 lira,
- Sebze ve meyve için 8.39 lira,
- Yumurta için 1.13 lira
- Şeker, bal, reçel ve pekmez için 2.36 lira olarak belirlendi.
Araştırmanın sonuçlarına göre;
- Sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 490 lira,
- Yetişkin bir erkeğin 506 lira,
- 10-18 yaş aralığındaki bir çocuğun 543 lira,
- 4-6 yaş aralığındaki bir çocuğun 377 lira olarak belirlendi. (Tablo ve grafik)

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,215 lira yükseldiBİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,215 lira yükseldi

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