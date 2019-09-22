MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Avrupa'nın önde gelen bisiklet üreticilerinden Türkiye, elektrik destekli bisiklet ihracatına hızlı başladı. 2017'de 219 adetle başlayan ihracat, bu yılın 8 ayında 7 bin 155'e yükseldi ve yaklaşık 5 milyon avroluk döviz girdisi sağlandı.

Üzerindeki batarya sayesinde kullanıcısına pedal çevirdiğinde ekstra güç sağlayan bir bisiklet türü olan ve geleceğin bisikleti olarak gösterilen elektrik destekli bisiklet, Türkiye için giderek önemini artıran bir ihraç ürünü olarak dikkati çekiyor.

Avrupa Bisiklet Endüstrileri Konfederasyonu (CONEBI) verilerine göre, 2017'de 20 milyondan fazla bisikletin satıldığı kıta ülkelerinde 2 milyona yakın elektrik destekli bisiklet kullanıcısıyla buluştu.

Kısa vadede bu rakamın 5 milyona ulaşması, orta vadede ise satılan her iki bisikletten birinin elektrik destekli olması bekleniyor.

Normal bisiklete göre katma değeri yaklaşık 5 kat yüksek olan elektrikli bisiklette pazar potansiyelini fark eden Türk üreticiler de bu alandaki üretimlerini hızla artırıyor.