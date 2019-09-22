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Bisiklet ihracatına "elektrikli" destek

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Avrupa ülkelerinde talebi hızla artan elektrik destekli bisiklette 2 yıl önce 219 adetle başlayan ihracat, bu yılın 8 ayında 7 bin 155'e çıktı ve Türkiye'ye yaklaşık 5 milyon avroluk döviz girdisi sağlandı - Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şakrak: - "Elektrikli bisiklet sektöründe Avrupa'ya çalışan tedarikçiler için önemli bir üretim üssü olacağız"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Avrupa'nın önde gelen bisiklet üreticilerinden Türkiye, elektrik destekli bisiklet ihracatına hızlı başladı. 2017'de 219 adetle başlayan ihracat, bu yılın 8 ayında 7 bin 155'e yükseldi ve yaklaşık 5 milyon avroluk döviz girdisi sağlandı.

Üzerindeki batarya sayesinde kullanıcısına pedal çevirdiğinde ekstra güç sağlayan bir bisiklet türü olan ve geleceğin bisikleti olarak gösterilen elektrik destekli bisiklet, Türkiye için giderek önemini artıran bir ihraç ürünü olarak dikkati çekiyor.

Avrupa Bisiklet Endüstrileri Konfederasyonu (CONEBI) verilerine göre, 2017'de 20 milyondan fazla bisikletin satıldığı kıta ülkelerinde 2 milyona yakın elektrik destekli bisiklet kullanıcısıyla buluştu.

Kısa vadede bu rakamın 5 milyona ulaşması, orta vadede ise satılan her iki bisikletten birinin elektrik destekli olması bekleniyor.

Normal bisiklete göre katma değeri yaklaşık 5 kat yüksek olan elektrikli bisiklette pazar potansiyelini fark eden Türk üreticiler de bu alandaki üretimlerini hızla artırıyor.

Avrupa Birliğinin Çin'den ithal edilen elektrik destekli bisikletlere yönelik anti-damping uygulamasının avantajını kullanan sektör, yerli batarya ve hücre üretimi yapan firmaların desteğiyle tamamı yerli ürünler geliştirmeyi hedefliyor.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında sadece 219 adetle başlayan elektrik destekli bisiklet ihracatı, geçen yıl 2 bin 910, bu yılın 8 ayında ise 7 bin 155 adete yükseldi ve yaklaşık 5 milyon avroluk döviz girdisi sağlandı.

- "Üretim üssü olacağız"

Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şakrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinde elektrik destekli bisiklet satışının her geçen yıl katlandığını belirterek, Türkiye'deki üreticilerin bu fırsatı iyi değerlendireceğini söyledi.

Sektörün üretim planlamasını yavaş yavaş elektrik destekli bisikletlere kaydırdığına işaret eden Şakrak, şöyle konuştu:

"Elektrik destekli bisikletin yüksek katma değeriyle bisiklet ihracatımızı katlayarak artırabiliriz. Daha önemlisi kendi yan sanayimizi oluşturabiliriz çünkü elektrik destekli bisiklet üretimi arttıkça yan sanayi yatırımları da cazip hale gelecek. Ülkemizde batarya yatırımı konusunda ciddi yatırımlar var çünkü yerli batarya yatırımının ilerisinde hücre yapımına geçilmesiyle endüstrinin ithal ettiği parçalar, yerli üretimle karşılanacak ve katma değerin ülkede kalması sağlanacak. Ayrıca bu yatırımlar bizim ihracatta daha rekabetçi ve esnek olmamıza katkı sağlayacak. Böylece elektrikli bisiklet sektöründe Avrupa'ya çalışan tedarikçiler için önemli bir üretim üssü olacağız."

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