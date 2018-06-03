"BIST 100 endeksinde 103.800 ve 106.800 puan hedef olabilir"

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL- Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, BIST 100 endeksinde kısa vadede yukarı yönlü bir hareketten bahsedilebilmesi için 100.800 seviyesi üzerinde hacimli yükselişlerin ve kalıcılığın sağlanması gerektiğini belirterek, "BIST 100 endeksinin 100.800 puanı geçmesi durumunda 103.800 ve 106.800 puan seviyeleri tekrardan hedef konumunda olabilir." dedi. Bu yıla 115.000 puan seviyesinden başlayan ve genele yayılan alımlarla yükseliş eğiminde hareket eden BIST 100 endeksi 29 Ocak'ta tüm zamanların zirvesi olan 121.531,50 puanı gördü. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve değer kazanan dolar kurunun etkisiyle bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan endeks takip eden aylarda düşüşe geçti. Aylık bazda bakıldığında BIST 100 endeksi, özelikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlar ve rekor kıran döviz kurlarının etkisiyle mayıs ayını yüzde 3,5 değer kaybıyla 100.652 puandan tamamladı. Böylece geçen yıl başında başladığı yükseliş rallisini bu yılın ocak ayına kadar devam ettiren endeks, tarihi rekorları kırmasının ardından düşüşe geçerek üst üste 4 ayı da kayıpla tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde mayıs ayındaki düşüşle birlikte geçen yılki yükseliş rallisinin yüzde 50'sinin geri verildiğini ve bu seviyelerden güçlü bir tepkinin gelebileceğini kaydetti. \ - "98.500 puanın altına düşülmesi durumunda 97.900-96.900 ve 95.850 seviyeleri önemli destek noktaları olacak" Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türk lirası varlıklarda son yılların en volatil dönemlerinden geçildiğini belirterek, başta Türk lirasındaki değer kaybı olmak üzere, faiz ve Türkiye'nin CDS primlerindeki yükseliş ile Borsa İstanbul’daki düşüşün mayıs ayına damgayı vurduğunu söyledi. Türk lirasının mayısta dolar karşısındaki değer kaybı ile gelişmekte olan ülkelerden önemli ölçüde negatif ayrıştığını ifade eden Doğan şunları kaydetti: "Dolar endeksinin mayıs ayı içinde yüzde 3 civarında yükseliş kaydetmesi gelişmekte olan ülke kurlarında zayıflamaya neden olsa da Türk lirasındaki değer kaybında başta para politikasının etkinliğine yönelik endişeler olmak üzere iç gelişmelerin etkili olduğunu söylemek mümkün. Borsa İstanbul tarafında ayın büyük bir bölümünde TL’deki değer kaybına karşı daha dirençli bir görünüm yaşansa da ayın son günlerinde haziran ayına geçiş sürecinde burada da bankalar öncülüğünde sert satışlar geldiğini gördük. Mayıs ayına 105.000 civarından başlayan endeks ay ortasında 98.000 test ettikten sonra bir tepki yükselişi gerçekleştirse de haziranın ilk günü yeniden burayı test etti. Endeksin mayıs ayı içindeki kaybı yüzde 3,5 civarında olurken, satışlar özellikle son günlerde bankalar tarafında yoğunlaştı."

Doğan, BIST 100 endeksinde kısa vadede sağlıklı yukarı yönlü bir hareketten bahsedilebilmesi için 100.800 seviyesi üzerine hacimli yükselişlerin ve kalıcılığın sağlanması gerektiğini belirterek, aksi takdirde yukarı yönlü hareketlerin tepkiden öteye geçemeyeceğini dile getirdi. BIST 100 endeksinin 100.800 puanı geçmesi durumunda 103.800 ve 106.800 puan seviyelerinin tekrardan hedef konumunda olabileceğini ifade eden Doğan, aşağı yönlü hareketlerde 98.500 seviyesinin altına düşülmesi durumunda ise 97.900-96.900 ve 95.850 seviyelerinin önemli destek noktaları olduğunu dile getirdi. \ - "BIST 100 endeksi yukarı yönlü yüzde 2-3'lük sınırlı yükselişler gösterebilir" İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da BIST 100 endeksinin mayıs ayında yüzde 3,5 gerilediğini anımsatarak, "Kötü bir mayıs ayı geçirdiğimizi söylemek mümkün. Risk algısının yükseldiği, iştahın düştüğü, doların küresel çapta değerlendiği ve para birimlerinde sert hareketler oluştuğu bir ayı geride bıraktık." ifadelerini kullandı.