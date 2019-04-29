BISTEP Programı'nın ikincisi başarıyla tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve şirketlere kurumsal dönüşüm süreçlerinde destek olmayı amaçlayan BISTEP Programı'nın ikincisi 26 Nisan'da tamamlandı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, BISTEP Programı'na Türkiye'nin farklı illerinden 13 şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Program süresince stratejik düşünce, kurumsal yönetişim, dijitalleşme, finans, hukuk, global ekonomi, inovasyon, dönüşüm ve liderlik gibi konulardaki seminerlere ilave olarak sermaye piyasalarının tanıtımına yönelik eğitimler de gerçekleşti.

Eğitimlerde Borsa İstanbul temsilcileri ile aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve hukuk firmalarından oluşan program ortakları, katılımcı şirketlere sermaye piyasaları yoluyla finansman konusunda detaylı bilgi verdi.

4 ayda toplam 108 saatlik seminerden oluşan BISTEP Programı sonunda katılan şirketlerin üst düzey temsilcileri sertifikalarını almaya hak kazandı. Yeni BISTEP Programı'nın sonbahar döneminde başlatılması planlanıyor.

