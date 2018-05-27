“Bitcoin bir ponzi veya balon değil”

İstanbul, 27 Mayıs (DHA) - Işık Üniversitesi İktisat Bölümü tarafından düzenlenen blok zinciri (blockchain) seminerinde, kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisinin bir “ponzi” olmadığı, ve Bitcoin’in balon değil, "doların balonunu patlatan bir iğne” olduğu vurgulandı. Kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisinin ortaya çıkışı, günümüzdeki etkileri ve geleceği; Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü’nün, düzenlediği seminerde ele alındı. Işık Üniversitesi İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Kaytaz ve İİBF İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serhat Koloğlugil’in açılış konuşmalarıyla başlayan seminere; Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem İnanç, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu ve DijitalPara Teknoloji A.Ş. Kurucu Başkanı Ali Sermet Taşdöğen konuşmacı olarak katıldı. Gerçekleştirilen seminerde; herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmayan blok zinciri teknolojisinin, yakın gelecekte küresel ekonomik sistemi yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

“İstesek de istemesek de kabul etmek zorundayız”

Seminerde “para” kavramının tarihsel gelişimini ve dijital paraların ortaya çıkışını anlatan Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem İnanç, Bitcoin başta olmak üzere dijital paraların işlem görmesine olanak sağlayan blok zinciri teknolojisinin işleyişi hakkında bilgi verdi. Blok zinciri teknolojisinin iki kişi arasındaki para transferlerinin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesine olanak sağladığına dikkat çeken İnanç, “Blok zinciri sistemi, küresel veya yerel ekonomik çalkantılardan etkilenmiyor. Bu transferlere devletler herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Bu sebeple örneğin vergi alamıyor, transferi engelleyemiyor. Bu da devletlerin bu teknolojiyi ‘öcü’ gibi görmesine yol açıyor” dedi.

Blok zinciri teknolojisinin kullanıldığı alanların hızla arttığına dikkat çeken İnanç, “Yakın gelecekte tapu, sigorta, noter, evlilik ve boşanma işlemleri hatta seçim işlemlerinin bile bu teknoloji üzerinden yapılabilir hale geleceği öngörülüyor. Bu sebeple dünyanın önde gelen üniversiteleri blok zinciri teknolojisi ile ilgili bölümler açıyor. Yani istesek de istemesek de bu teknolojiyi kabul etmek zorundayız” diye konuştu.