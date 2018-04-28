FİNANS

Bitcoin ile ilgili inanılmaz tahmin

FİNANS HABERLERİ  | 28.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 20 bin dolara kadar yükselmesinin ardından ciddi değer kaybı yaşayan Bitcoin, yeniden 10 bin dolar seviyesine doğru ilerlemeye başladı. Bitcoin'in değer artışının devam edeceğini belirten İngiliz yatırımcı "altından bile değerli" diyerek iddialı bir tahminde bulundu.

Bitcoin ile ilgili inanılmaz tahmin

Pfeffer Capital şirketinde hedge fonu yöneticisi olan John Pfeffer, Bitcoin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bitcoin'in her alanda altından daha değerli bir yatırım olduğunu söyleyerek ilginç bir iddiada bulunan Preffer, Bitcoin'in değerinin yakında 700 bin dolar olabileceğini öne sürdü

The Independent'ın haberine göre, katıldığı bir televizyon programında Bitcoin ve sanal paraların geleceği hakkında konuşan Pfeffer, Bitcoin’in yakın zamanda en az 90 bin dolar seviyesine çıkacağı ve daha sonra fiyatın 700 bin dolara kadar yükselebileceğini iddia etti.

Ancak Bitcoin'İn geleceği ile ilgili karamsar senaryolar da bulunuyor. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Kenneth Rogoff, Bitcoin'in değerinin gelecek 10 yılda100 dolar seviyesine düşmesi olasılığının, 100 bin dolar seviyesinden işlem görmesi olasılığından daha büyük olduğunu söylemişti.

3 ocak 2009'da sessiz sedasız kullanıma giren Bitcoin özellikle 2017'deki çıkışı ile pek çok kişinin merceğinde. Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünenlerdenseniz bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin yatırım aracı

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