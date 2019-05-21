Bitcoin Pizza Günü’nde BtcTurk-Dominos pizza kampanyası

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Kripto para borsası BtcTurk, ticari anlamda ilk Bitcoin alışverişinin yapıldığı gün olarak kabul edilen “Bitcoin Pizza Günü” kapsamında, Dominos Pizza ile kullanıcılarına özel pizza kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında, BtcTurk’un sosyal medya hesaplarından paylaşılacak kutlama içeriğine iki arkadaşını etiketleyen 500 kullanıcı, Dominos.com.tr’den ücretsiz menü kazanacak.

BitcoinTalk forumunda, “Laszlo” adlı bir kullanıcı 18 Mayıs 2010 tarihinde birkaç pizza için 10 bin Bitcoin ödemek istediğini belirten bir mesaj yayınladı ve ev yapımı ya da herhangi bir pizzacıdan verilecek siparişi de kabul edebileceğini belirtti.

Laszlo’nun önerisiyle bir kaç kullanıcı ilgilenmiş olsa da pizzalarına kavuşamayan Laszlo, 22 Mayıs 2010 günü 10 bin Bitcoin ile pizza satın aldığını duyurdu.

Bitcoin karşılığında iki adet pizzanın satın alındığı 22 Mayıs 2010 tarihi ticari anlamda ilk Bitcoin alışverişinin yapıldığı gün olarak kabul ediliyor ve her yıl "Bitcoin Pizza Günü" olarak kutlanıyor. Ayrıca, 2010 yılında alınan pizzaların değeri Bitcoin’deki rekor artışın etkisiyle bugün 480 milyon 100 bin liraya ulaştı.

