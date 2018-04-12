FİNANS

Bitcoin uçuşa geçti! Kripto paralar dakikalar içinde yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2018 22:30 | Son Güncelleme

ABD ve Rusya'dan gelen savaş çığlıkları, döviz piyasasıyla birlikte kripto paraları da hareketlendirdi. Coin piyasasında akşam saatlerinde yaşanan hareketlilikle Bitcoin yüzde 10'u aşan bir değer kazandı ve 7500 doların üzerine çıktı.

Bitcoin uçuşa geçti! Kripto paralar dakikalar içinde yükseldi

Kripto para birimlerine çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki dalgalı seyrin ardından gelen tepki alımlarının etkisiyle kripto para piyasası akşam saatlerinde yeniden 300 milyar doları aştı. TSİ 14:00 ile 14:50 arasında en büyük hacimli kripto paralarda yüzde 20'leri bulan artışlar görüldü.

BİTCOİN 7500 DOLARI GEÇTİ

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde artış görülürken en yüksek hacimli 100 birimde sadece Bitcoin Diamond değer kaybetti.

Sabah saatlerinde 6 bin 810 dolardan işlem gören Bitcoin, yüzde 10.80 artışla 7 bin 670 dolara yükselirken, 130 milyar 198 milyon dolarlık hacmiyle piyasanın yüzde 43.4’ünü oluşturdu.

23 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM YAPILDI

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok artan yüzde 200.41 ile Mithrill ve en çok düşen yüzde 3.44 ile Bitcoin Diamond olurken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artışın da etkisiyle piyasa hacmi 300 milyar 600 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 23 milyar 544 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

  • Bitcoin yüzde 10.88,

  • Ethereum yüzde 10.18,

  • Ripple yüzde 15.07,

  • Bitcoin Cash yüzde 8.61,

  • EOS yüzde 26.27,

  • Litecoin yüzde 6.13,

  • Cardano yüzde 21.23,

  • Stellar yüzde 10.98,

  • NEO yüzde 13.20

  • IOTA yüzde 15.75 arttı.
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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
balon diye diye patlatamadınız 100 bin dolar olunca görücem hepinizi...
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