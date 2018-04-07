FİNANS

Bitcoin yükselişe geçti

FİNANS HABERLERİ  | 07.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

ABD'li girişimci George Soros'un sanal para piyasasında işlem yapmaya hazırlandığının açıklamasının ardından kripto para piyasası yükselişe geçti.

Bitcoin yükselişe geçti

New York Merkezli Soros Fon Yönetimi şirketinden makro yatırım yöneticisi Adam Fishera'nın şirket yönetiminden sanal para piyasasında işlem yapma onayı aldığını duyurması, sanal paraları balon olarak adlandıran Soros'un fikrinin değişmiş olabileceğine işaret ediyor.

Kripto para borsaları adedi yeniden 10 bini aşarken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte, günlük yüzde 3.22lik artışla 6,883 bin dolardan işlem görürken, piyasa hacmi ise 116.7 milyar dolara yükseldi.

Piyasada işlem gören 1560 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın hacmi 258 milyar 851milyon dolar olurken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi ise 9.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kripto para piyasasındaki, günlük en yüksek artış yüzde 33.62 ile Ontologyde, en yüksek düşüş ise yüzde 5.61 ile TRONda görüldü.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler şöyle;

  • Bitcoin yüzde 3.22,

  • Ethereum yüzde 2.98,

  • Ripple yüzde 2.43,

  • Bitcoin Cash yüzde 1.36,

  • Litecoin yüzde 2.86,

  • Cardano yüzde 3.99,

  • Stellar yüzde 6.69

  • NEO yüzde 2.19,

  • IOTA yüzde 1.83 artarken,

  • EOS yüzde 0.23 düştü
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kripto para Bitcoin Soros
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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