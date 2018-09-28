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"Bitconnect gelirinin büyük bölümünü reklamlar sayesinde kazandı"

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül (DHA)

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TÜSİAD Başkanı Bilecik: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyaç varTÜSİAD Başkanı Bilecik: Sürdürülebilir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyaç var
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