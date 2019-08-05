Bitdefender/Akkoyunlu: Bayramda kurban siz olmayın

İstanbul, 5 Ağustos (DHA) - Güvenlik yazılım firması Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Bayramda kurban siz olmayın” diyerek, tatile çıkacaklara sekiz önemli uyarıda bulundu.

- Bilgisayarınızı virüslere karşı tarayın.

- İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun.

- Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.

- Lokasyon bilgilerinizi herkesle paylaşmayın. Sosyal medya platformlarınızı tanıdık olmayan kişilere tamamen açık durumda bırakmayın. Sosyal medyada konum paylaşma özelliğini kapatın.

- Abartılı tatil kampanyaları, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

- İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.

- Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber saldırganlar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz.

- Bilinen, ödüllü ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın.

“Kurbanınızı sizin adınıza kesip ihtiyacı olanlara dağıtalım.” mesajlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Alev Akkoyunlu, “Bu dönemde özellikle bilmediğimiz kurumlar dışında bir yere, online para transferleri yapılmamasını öneriyorum. Böyle bir yardım yapılacaksa da bildiğimiz kurumların direkt hesaplarının kullanılması tercih edilmeli” dedi. (Fotoğraflı)

