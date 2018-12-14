Bitki koruma ürünleri ithalatına düzenleme

Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalatı öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığına ön bildirim başvurusunda bulunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Bitki Koruma Ürünleri İle Bitki Koruma Ürünü Ham Maddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmeliği iki ay sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, bitki koruma ürünleri, ürün geliştirme çalışmalarında kullanılacak bitki koruma ürünleri, bunların ham maddeleri ile ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak ham maddelerin ithalat izinlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, ruhsat sahibi firma tarafından, bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalatı öncesinde ön bildirim formu ile bakanlığa başvuru yapılacak. Bu başvurular, dörder aylık dönemlerde planlanan ithalatlara ilişkin yılda üç kez gerçekleştirilecek.

İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu da bitki koruma ürünlerinin ithalatında ruhsat sahibi firma, bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalatında, ruhsat sahibi firma veya ruhsat sahibi firma tarafından verilen yetki doğrultusunda bitki koruma ürününün ruhsatında belirtilen üretici firma tarafından yapılacak.