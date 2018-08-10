Bitki taşıdığı beyan edilen tırdan kaçak puro çıktı

Gümrük muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda, ev bitkisi taşıdığı beyan edilen tırda 52 bin 600 adet kaçak puro ve bandrol ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından, ALO 136 hattına gelen Türkiye'ye kaçak sigara getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Gümrük muhafaza ekiplerince güzergahları ve yükleri riskli değerlendirilen araçların Türkiye'ye girişleri takibe alındı. Bu araçlardan Hollanda çıkışlı, ev bitkisi taşıdığı beyan edilen transit tır, detaylı olarak aranmak üzere hangara götürüldü.

Çekici ve dorsenin içinde yapılan aramada, kaçak olarak yurda sokulmaya çalışılan İtalya ve Küba menşeli 52 bin 600 adet puro ile "Tabacuba" ve "Republica de Cuba" ibareli bandroller bulundu.

Puro ve bandrollere el konuldu, tır sürücüsü gözaltına alındı.

İpsala Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

