Bitkisel üretim tahminleri tahıllarda yüzde 4.2 düştü

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Bitkisel üretim miktarları, yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4.2, sebzelerde yüzde 3.0, meyvelerde de yüzde 1.7 azaldı.

Üretim miktarlarının 2018 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 65.5 milyon ton, sebzelerde 29.9 milyon ton ve meyvelerde 20.5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2018 yılı sonunda;

Tahıl üretim miktarlarının, bir önceki yıla göre, yüzde 4.8 düşüşle 34.4 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Buğday üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 7.0 düşüşle 20 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 1.4 düşüşle 7 milyon ton, çavdar üretiminin değişim göstermeyerek 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 4.0 artışla 260 bin ton olması öngörüldü.

Yemeklik baklanın yüzde 11.7 düşüşle yaklaşık 6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 20 düşüşle 320 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 5.2 düşüşle yaklaşık 4.6 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin değişim göstermeyerek 140 bin ton olması öngörüldü.

Tütün üretiminin yüzde 14.4 düşüşle 80 bin 200 ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 5.4 düşüşle 20 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze ürünleri üretim miktarının, 2018 yılında, bir önceki yıla göre, yüzde 3.0 düşüşle yaklaşık 29.9 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 3.3, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 3.2, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 0.2 düşüş olacağı öngörüldü.

Sebzeler grubu ürünlerinden, pırasada yüzde 22.3, havuçta yüzde 0.6, sakız kabakta yüzde 4.8 artış, kuru soğanda yüzde 7.1, domateste yüzde 4.7, kavunda yüzde 2.8 düşüş olacağı tahmin edildi.

Meyve ürünleri üretim miktarının 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.7 düşüşle yaklaşık 20.5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 17.1, narda yüzde 3.3, çilekte yüzde 7.0 artış, kayısıda yüzde 23.9, üzümde yüzde 6.4 düşüş olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 5.3 artacağı, sert kabuklu meyvelerden fındığın ise yüzde 23.7 azalacağı tahmin edildi.

Dut üretiminde yüzde 2.0 düşüş, muz da ise yüzde 35.2 artış olacağı öngörüldü. (Grafik)

