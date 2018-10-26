FİNANS

Bitkisel üretim tahminleri

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

Üretim miktarlarının bu yıl, geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2, sebzelerde yüzde 3, meyvelerde yüzde 1,7 azalacağı öngörülüyor

Türkiye'de üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2, sebzelerde yüzde 3, meyvelerde yüzde 1,7 azalış göstereceği öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu yıla ilişkin "bitkisel üretim 2. tahmini"ne göre, bitkisel üretimde geçen yıla göre azalış olacak.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2 azalışla yaklaşık 65,5 milyon tona, sebzelerde yüzde 3 azalışla 29,9 milyon tona ve meyvelerde yüzde 1,7 azalışla 20,5 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl 2017'ye göre yüzde 4,8 düşerek 34,4 milyon ton, buğday üretiminin yüzde 7 azalarak 20 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 1,4 azalışla 7 milyon ton, çavdar üretiminin değişim göstermeyerek 320 bin ton ve yulaf üretiminin ise yüzde 4 artarak 260 bin ton olması bekleniyor.

Yemeklik baklanın yüzde 11,7 azalışla 6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 20 azalışla 320 bin ton, patatesin ise yüzde 5,2 azalışla 4,6 milyon ton olacağı öngörülüyor.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin değişmeyerek 140 bin ton olacağı tahmin edilirken, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 5,4 düşüşle yaklaşık 20 milyon tona gerilemesi, tütün üretiminin yüzde 14,4 azalarak 80 bin 200 tona düşmesi bekleniyor.
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- Sebze üretiminde düşüş olacak

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 3,3, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 3,2, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde de yüzde 0,2 düşüş bekleniyor.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden, pırasada yüzde 22,3, havuçta yüzde 0,6, sakız kabakta yüzde 4,8 artış, kuru soğanda yüzde 7,1, domateste yüzde 4,7, kavunda yüzde 2,8 azalış olacağı tahmin edildi.

Geçen yıla göre elmada yüzde 17,1, narda yüzde 3,3, çilekte yüzde 7 artış, kayısıda yüzde 23,9, üzümde yüzde 6,4 azalış olacağı tahmininde bulunuluyor.

Turunçgil meyvelerinden üretimde mandalinanın yüzde 5,3 artması, sert kabuklu meyvelerden fındığın ise yüzde 23,7 azalması bekleniyor. Dut üretiminde yüzde 2 azalış, muzda ise yüzde 35,2 artış öngörüldü.

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Bitkisel üretim tahminleri tahıllarda yüzde 4.2 düştüBitkisel üretim tahminleri tahıllarda yüzde 4.2 düştü
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bitkisel üretim 2. tahmini TÜİK

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