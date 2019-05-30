Bitkisel üretim tahminleri

Türkiye'de üretim miktarının bu yılın ilk tahmininde geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,4, sebzelerde yüzde 2,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,8 artış göstereceği öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerine göre, bitkisel üretimde geçen yıla göre artış bekleniyor.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yaklaşık 67,9 milyon ton, sebzelerde 30,8 milyon ton ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2019'da geçen yıla göre yüzde 1,1 artarak 34,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 7,1 artışla 7,5 milyon ton, yulaf üretiminin yüzde 1,9 artarak 265 bin ton olması, buğday üretiminin ise yüzde 2,5 azalarak 19,5 milyon tona gerilemesi, çavdar üretiminin değişim göstermeyerek 320 bin ton olması bekleniyor.

Yemeklik baklanın yüzde 1,6 artışla 6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 22,6 artışla 380 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 9,9 artışla 5 milyon ton olacağı hesaplanıyor.