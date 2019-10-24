Bitkisel üretim tahminleri

Türkiye'de üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,5, sebzelerde yüzde 2,5 artış göstermesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ne göre, bitkisel üretimde geçen yıla göre artış yaşanacak.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,5 artışla yaklaşık 65,8 milyon tona, sebzelerde yüzde 2,5 artışla 30,8 milyon tona yükseleceği, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin ise yüzde 0,3 azalışla 22,2 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl 2018'e göre yüzde 0,1 düşerek yaklaşık 34,4 milyon ton, buğday üretiminin yüzde 5 azalarak 19 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 3,1 azalarak 310 bin ton, arpa üretiminin ise yüzde 8,6 artışla 7,6 milyon ton ve yulaf üretiminin yüzde 1,9 artarak 265 bin ton olması bekleniyor.

Yemeklik baklanın yüzde 6,7 azalışla 5,5 bin ton, kırmızı mercimeğin değişim göstermeyerek 310 bin ton, patatesin ise yüzde 7,7 artışla 4,9 milyon ton olacağı öngörülüyor.