FİNANS

Bitkisel ürün denge tabloları

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Toplam tahıl ürünlerinde 2017-2018 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 98 olarak belirlendi - Meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 501,7 ile fındıkta gerçekleşti - Sebzelerde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 106,6 oldu

Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde 2017-2018 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 98 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2018 dönemine ilişkin "Bitkisel Ürün Denge Tabloları"nı açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 501,7 ile fındıkta gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve yeterlilik tespit edilen diğer ürünler ise yüzde 119,4 ile kestane, yüzde 109,1 ile Antep fıstığı olarak belirlendi.

Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında da yeterlilik belirlendi. Greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 481,1'i bulurken, bu oran limonda yüzde 241,6, portakalda yüzde 197,9, mandalinada yüzde 194,5 olarak hesaplandı.

Diğer meyveler grubunda yer alan incirin yeterlilik derecesinin yüzde 473,2, kayısının yüzde 391,5, narın yüzde 156,5, üzümün yüzde 153,8, elmanın yüzde 127,5 ve muzun yüzde 67,7 olduğu belirlendi.

İçecek bitkileri grubundan çayın yeterlilik derecesi ise yüzde 93,2 olarak kayıtlara geçti.

- Tahıl ürünlerinde durum

Toplam tahıl ürünlerinde 2017-2018 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 98 olarak tespit edildi. Tahıl üretiminin en önemli kısmını oluşturan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 111,7, yem sanayisinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yüzde 90,2, mısırın yüzde 73,3 oldu.

Kuru baklagillerden yeterlilik derecesi en yüksek ürünün yüzde 89,6 ile kırmızı mercimek olduğu görüldü. Nohudun yeterlilik derecesi yüzde 87,5 olarak kaydedildi.

Yenilebilir kök ve yumrular grubundan patateste yeterlilik derecesi yüzde 103,5, yağlı tohumlar ürün grubundan ayçiçeğinde yüzde 64,3, soyada yüzde 4,8 ve kolzada yüzde 70,3 düzeyinde hesaplandı.

Şekerin yeterlilik derecesi ise yüzde 116,1 olarak gerçekleşti.

- Sebzede yurt içi talebi karşılama oranı yüzde 106,6

Öte yandan, bu dönemde toplam sebze ürünlerinde, yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 106,6'yı buldu. Toplam sebze arzının büyük kısmı yurt içinde tüketilirken sadece yüzde 6,6'lık bölümü ihraç edildi.

Kök ve yumru sebzeler grubundan havuç yüzde 115,9 ile en yüksek yeterlilik derecesine sahip iken bunu yüzde 108,2 ile kuru soğan, yüzde 100,8 ile turp izledi.

Meyvesi için yetiştirilen sebzeler grubunda, toplam sebze üretiminde en büyük paya sahip domatesin yeterlilik derecesi yüzde 110,7 oldu. Bunu yüzde 109,2 ile biber, yüzde 107,8 ile sakız kabak takip etti.

Baklagil sebzeleri grubunda, yeterlilik derecesi taze bezelyede yüzde 106,1, taze baklada yüzde 103,7 iken en düşük yeterlilik derecesi yüzde 100,2 ile taze fasulyede gerçekleşti.

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