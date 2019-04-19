Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde 2017-2018 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 98 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2018 dönemine ilişkin "Bitkisel Ürün Denge Tabloları"nı açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 501,7 ile fındıkta gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve yeterlilik tespit edilen diğer ürünler ise yüzde 119,4 ile kestane, yüzde 109,1 ile Antep fıstığı olarak belirlendi.

Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında da yeterlilik belirlendi. Greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 481,1'i bulurken, bu oran limonda yüzde 241,6, portakalda yüzde 197,9, mandalinada yüzde 194,5 olarak hesaplandı.

Diğer meyveler grubunda yer alan incirin yeterlilik derecesinin yüzde 473,2, kayısının yüzde 391,5, narın yüzde 156,5, üzümün yüzde 153,8, elmanın yüzde 127,5 ve muzun yüzde 67,7 olduğu belirlendi.

İçecek bitkileri grubundan çayın yeterlilik derecesi ise yüzde 93,2 olarak kayıtlara geçti.