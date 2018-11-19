Bitkisel yağ sanayicileri, geri kazanım payının düşürülmesini istedi

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Çevre Kanunu'nda yapılacak değişiklikle üretilen her litre yağ için, geri kazanım payı olarak üreticiden 20 kuruş tahsil edilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Bu sektörümüze yılda 700 milyon lira ek maliyet anlamına geliyor. Ne yazık ki tüketiciye yansıyan fiyatlarda artış kaçınılmaz hale gelecek. Sektör olarak bu miktarın makul seviyelere çekilmesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükhelvacıgil, yaptığı yazılı açıklamada, "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni değerlendirerek, bu tekliften bitkisel yağ sanayine beklenmedik maliyetler çıktığını ifade etti.

Üretilen her litre yağ için, geri kazanım payı olarak üreticiden 20 kuruş tahsil edilmesinin öngörüldüğünü ve bunun sektöre ciddi maliyet artışı getireceğini kaydeden Büyükhelvacıgil, "Yıllık toplam 3 milyon ton üretimimiz var. Bu sektörümüze yılda 700 milyon lira ek maliyet anlamına geliyor. Ambalaj ile birlikte üreticinin maliyeti yaklaşık yüzde 10 artıyor. Bu boyuta ulaşan bir ilave maliyeti üretici kendisi karşılayamaz. Ne yazık ki tüketiciye yansıyan fiyatlarda artış kaçınılmaz hale gelecek." değerlendirmelerinde bulundu.