FİNANS

Bitkisel yağ sanayicileri yeni kabineyi kutladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil: - "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde girmiş olduğumuz yeni dönem, ülkemiz için istikrar ve güvenin yanı sıra pek çok fırsatı beraberinde getirecektir"

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BSYD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde girmiş olduğumuz yeni dönem, ülkemiz için istikrar ve güvenin yanı sıra pek çok fırsatı beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükhelvacıgil, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yeni kabineyi tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Erdoğan'ın başkanlığındaki kabinenin iş dünyasının içinden gelen, ekonomi alanında bilgili ve yüksek tecrübeli isimlerden oluşmasının kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini kaydeden Büyükhelvacıgil, siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı yeni dönemde ekonominin en önemli gündem maddesi olacağını ifade etti.

Büyükhelvacıgil, iş dünyasının ne istediğini çok iyi bilen yeni kabinenin yatırım ortamını iyileştireceğine, istihdam ve refah düzeyini artırıcı reformların uygulamaya sokulmasıyla ekonominin sıçrama yapacağına inandıklarını vurguladı.

Büyük Türkiye'nin inşasının, Erdoğan'ın liderliği ve güçlü kabineyle çok daha sağlam olacağını belirten Büyükhelvacıgil, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde girmiş olduğumuz yeni dönem, ülkemiz için istikrar ve güvenin yanı sıra pek çok fırsatı beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve gıdanın Türkiye'nin önemli sektörlerinden olduğunun altını çizen Büyükhelvacıgil, yeni dönemde uzun süredir gündemde olan Tağşiş Yasası'nın çıkması ve yağlı tohumun stratejik ürün kapsamına alınmasının en önemli beklentileri arasında yer aldığını kaydetti.

Yeni kabineye güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Büyükhelvacıgil, Büyük Türkiye'nin inşası ve 2023 hedefleri yolunda var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği kabine Tahir Büyükhelvacıgil

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