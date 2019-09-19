FİNANS

Bitkisel yağda "üretim seferberliği" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil: - "Sıvı yağda yurt dışı bağımlılığımız kritik eşiği aştı. En büyük ithalat kalemlerimizden biri yağlı tohumlar ve türevleri. Ayçiçeği, kanola, soya ve aspir türlerinde ekim potansiyelimizi artırmak için üretim seferberliği başlatmalıyız" - "Tarım ürünleri ticaretinde dış ticaret açığımız yokken, yağlı tohum ve türevlerinde dış ticaret açığımız yıllık 2,5-3 milyar dolardır"

İSTANBUL (AA) - Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, yağ bitkilerinin üretiminin artırılması için "üretim seferberliği" başlatılması çağrısında bulunarak, "Sıvı yağda yurt dışı bağımlılığımız kritik eşiği aştı. En büyük ithalat kalemlerimizden biri yağlı tohumlar ve türevleri. Ayçiçeği, kanola, soya ve aspir türlerinde ekim potansiyelimizi artırmak için üretim seferberliği başlatmalıyız." dedi.

Büyükhelvacıgil, BYSD tarafından her yıl düzenlenen Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Sektördeki dış ticaret açığına dikkati çeken Büyükhelvacıgil, yağlı tohumlu bitkiler ve türevlerinin yıllık 3,5 milyar dolarlık hacimle petrol, makine ve demir-çelikten sonra gelen en büyük ithalat kalemleri arasında yer aldığını söyledi.

Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti:

"Tarım ürünleri ticaretinde dış ticaret açığımız yokken, yağlı tohum ve türevlerinde dış ticaret açığımız yıllık 2,5-3 milyar dolardır. 2018 yılında ayçiçeği ham yağ ithalatı 468 bin 218 tona ulaşmıştır. Rafine ayçiçek yağı ihracatımız geçen yıl 405 bin ton olmuştur. Yıllık ayçiçeği tohumu ithalatı ise yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 700 bin ton civarındadır. Ayçiçeği tohumu üretimi 1,3-1,5 milyon ton seviyesinde. Ülkemizde bitkisel yağ türlerinin tamamının tohum üretiminde ham madde ihtiyacının yüzde 75’ini yurt dışından karşılanmaktadır.

Bizler ham madde ihtiyacının yerli üretimle karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ayçiçeği ekim alanımızı 2 katına çıkarmalı ve en az 2,5-3 milyon ton ayçiçeği tohumu üretmeliyiz. 2019-2030 yılları arası dönemde ayçiçek yağı ithalatının tamamen durdurulması halinde Türkiye ekonomisine katkısı yaklaşık 15,6 milyar dolar olacaktır."

- "Kıraç arazilerde aspir yetiştirenlere yüksek destekler verilmeli"

Büyükhelvacıgil, çiftçinin yetiştirme kültürünü en iyi bildiği yağ bitkisinin ayçiçeği olduğunu belirterek, yurt dışı bağımlılığı kritik seviyeyi aşmış olan sıvı yağ açığının kapatılmasındaki en önemli yağ bitkisinin de ayçiçeği olduğunu söyledi.

Büyükhelvacıgil, "Sıvı yağda yurt dışı bağımlılığımız kritik eşiği aştı. En büyük ithalat kalemlerimizden biri yağlı tohumlar ve türevleri. Ayçiçeği, kanola, soya ve aspir türlerinde ekim potansiyelimizi artırmak için üretim seferberliği başlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sağlanacak desteklerle ayçiçeğini çiftçiye yeniden sevdirmek gerektiğini anlatan Büyükhelvacıgil, yağlı tohumların da buğday gibi stratejik ürün kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.

Büyükhelvacıgil, sektörün gelişimi için önerilerini şöyle sıraladı:

"Yeni bir üretim seferberliği başlatılması gerekiyor. Uzun yıllardır ekilmeyen kıraç arazilerde aspir yetiştirenlere yüksek destekler verilmeli, üretim yapmaktan vazgeçmiş üreticiyi toprağına yönlendirilmeli ve bu alanlar tekrar tarıma kazandırılmalıdır. Kanola, soya ve aspir türlerinde istenilen ekim potansiyeline bir türlü ulaşılamamaktadır.

Özellikle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve çiftçilerimize ait binlerce dekar kıraç arazi boş beklemektedir. TİGEM’in 3,2 milyon dekarlık toplam arazi varlığı içinde kullanılmayan arazilerin toplamı 313 bin dekar büyüklüğündedir. Kıraç alan bitkisi olan aspir gerek TİGEM arazilerinin sulanamayan ve boş kalan kısımlarında, gerekse çiftçimizin kıraç arazilerinde ekilebilir. Yağ bitkileri, arta kalan yağlı küspe ile aynı zamanda çok kaliteli bir yem bitkisidir. Bu sebeple TİGEM arazilerinde yem bitkisi için ayrılan alanların bir kısmı yağ bitkilerine kaydırılmalıdır. Böylece yağ bitkisi yetiştirilmesi ile hem yağ hemde yem bitkisi elde edilmiş olacaktır."

- "Konsey yol gösterici olacaktır"

Tahir Büyükhelvacıgil, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, BYSD ve diğer sektör paydaşları ve akademisyenlerin bir araya geleceği "Milli Yağ Bitkileri ve Bitkisel Yağ Piyasası Konseyi"nin kurulması önerisinde bulundu.

Konseyin ortaya koyacağı eylem planının sektöre ışık tutacağını ifade eden Büyükhelvacıgil "Konsey, Karadeniz ve dünya piyasalarını da göz önünde bulundurarak uygulanacak eylem planı yönünden yol gösterici olacaktır. Halihazırda bu Konseyin ilk örneğini bu yıl Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin’in başkanlığında yaptığımız ve Ticaret Bakanlığı yetkililerimiz ile tüm tarafların katıldığı toplantıda gösterdik." diye konuştu.

- "Tağşiş Yasası’nın çıkması sektör olarak en önemli beklentimiz"

Tağşiş (karıştırma) sorununun, sektörün en önemli problemlerden biri olduğunu aktaran Büyükhelvacıgil, sözlerine şöyle devam etti:

"Tağşiş konusunda denetimler sıklaştırılmalı ve uygulanan cezalar caydırıcı olmalıdır. Cezayı öderim, sahtekarlığa devam ederim devri son bulmalıdır. Tağşiş, dürüst üretim yapan sanayicimizin rekabet gücünü kırarken, tüketicinin sağlığını olumsuz etkiliyor ve yanıltılmasına neden oluyor. Tağşiş Yasası’nın çıkması sektör olarak en önemli beklentimizdir."

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyorMilyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor
DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı varDEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bitkisel yağ üretimi Tahir Büyükhelvacıgil

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

Fındık üreticisi fiyattan dertli

Fındık üreticisi fiyattan dertli

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.