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Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

BİTLİS'te 2004 yılında gündeme getirilen 'Dere Üstü Projesi' için Maliye Bakanlığı'ndan 100 milyon liralık ödenek ayrıldığı belirtildi.

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te 2004 yılında gündeme getirilen 'Dere Üstü Projesi' için Maliye Bakanlığı'ndan 100 milyon liralık ödenek ayrıldığı belirtildi. Bitlis'in tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya çıkararak, kentin çehresi değiştirecek dev projede sona yaklaşıldığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, projenin tamamlanmasıyla şehrin varlığına artı değer kazandırılacağını belirtti.
Yaklaşık 600 iş yerinin taşınması ve dere ıslah projesini de içeren Dere Üstü Projesi'ne kamulaştırma ve DSİ'nin ıslah çalışmaları için Maliye Bakanlığı'ndan 100 milyonluk ödenek tahsis edildi. Projenin detaylarını gazetecilerle paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis'in tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya çıkararak, kentin çehresini değiştirecek dev projede sona gelindiğini söyledi.
PROJE İÇİN 100 MİLYON LİRALIK KAYNAK
Bitlis Deresi'nin ıslahı için çalışmaların devam ettiği belirten Vedat Demiröz, şehrin yıllardır çarpık ve plansız yapılaşması sonucu görünmez hale gelen doğal ve tarihi güzelliklerinin bir bir gün yüzüne çıkarılacağını kaydetti. Dere üstü ıslah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte içinden geçen suyun, kentin varlığına artı değer kazandıracağını ifade eden Demiröz, şöyle dedi:
"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın destekleri ve bakanlıklarımızın yoğun çalışmaları neticesinde projenin hayata geçmesi hususunda önemli bir aşamaya gelmiş olduk. DSİ'nin çalışmaları sonucunda tespit edilen 100 milyon liralık kamulaştırma bedeli için ihtiyaç duyulan kaynak, Kalkınma Bakanlığı'nın onayı ile Maliye Bakanlığı tarafından tahsis ediliyor. Bu kaynakla projenin en önemli ayağı olan finans sorunu da çözülmüş oluyor. Bu dönüşüm ile birlikte Bitlis'in çehresi değişecek. Şehrin tarihi dokusu ön plana çıkacak, bu da hem turizme hem de kentin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Bitlis turizm açısından cazibe merkezi haline gelecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

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